Hall of Fame 2020 : la cérémonie pourrait être repoussée à octobre

Il va peut-être falloir patienter encore un peu plus avant de voir le trio Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan intégrer le Hall of Fame. Pour l’heure, la cérémonie est programmée au 29 août prochain, à Springfield dans le Massachusetts, où est situé la panthéon du basket.

Mais l’épidémie de Covid-19 pourrait imposer de repousser cette date, pourtant déjà lointaine. « Nous sommes comme tout le monde, » admet le patron des lieux, Jerry Colangelo. « Personne ne sait vraiment à quoi s’attendre dans un mois, et encore moins dans trois ou quatre mois. On espère revenir à la normale, dans une certaine mesure, à un moment donné. »

Si le responsable se dit optimiste pour le maintien de cette date estivale, il a tout de même un plan B en tête : « Si nous ne pouvons pas le faire, parce que la société n’en est pas au stade de pouvoir revenir à la normale, nous avons une autre date en octobre que nous étudions. »

Ce report potentiel n’enlèvera rien à cette cérémonie qui s’annonce exceptionnelle tant par la qualité des joueurs intronisés, que par l’hommage attendu pour Kobe Bryant. « Cette promotion 2020 est sans aucun doute l’une des meilleures de tous les temps, le talent et l’influence sociale de ces neuf lauréats est sans commune mesure », formulait à ce sujet John L. Doleva, président et directeur général du « HoF ».