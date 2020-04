Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan vont entrer au Hall of Fame

Pour Kevin Garnett, Tim Duncan, et Kobe Bryant, trois joueurs de légende, la première « nomination » aura suffi.

Après sa disparition prématurée le 26 janvier dernier, Jerry Colangelo avait assuré que Kobe Bryant ferait partie des honorés durant la prochaine cérémonie, qui est prévue pour le weekend du 28 au 30 août, et qui aura donc forcément une force particulière. Le « Black Mamba » sera donc accompagné de deux de ses plus féroces adversaires, et de deux des meilleurs joueurs de leur génération. C’était attendu et donc logique, même si l’ambiance sera évidemment très lourdes dans quelques mois.

On a aussi appris que Rudy Tomjanovich, l’ancien coach des Rockets notamment (3e nomination), et Eddie Sutton, ancien coach d’Oklahoma State (7e nomination), feraient aussi partie de la classe 2020 du Hall of Fame.

Une cuvée 2020 qui sera à part, car privée de plusieurs catégories (dont celle du Contributeur et du Pionnier de la Communauté Noire) pour faire de la place aux stars en présence. Et malheureusement à une superstar absente…