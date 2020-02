Le Hall of Fame s’est concentré sur une courte liste, la promotion 2020 comptant trois superstars incontournables chez les hommes (Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett) et une chez les femmes (Tamika Catchings).

Le panthéon du basket a donc fait le choix de laisser de côté pas mal de candidats (Chris Bosh, Shawn Marion, Michael Finley, Chauncey Billups, Tim Hardaway, Chris Webber ou Ben Wallace), qui n’ont même pas atteint la dernière étape du processus d’élection, et l’ancien intérieur des Raptors et du Heat ne cache pas sa déception.

Dans une vidéo sur Instagram, Chris Bosh a ainsi évoqué la notion de déception 15 fois en cinq minutes…

« Je vais être honnête. Je suis un compétiteur », explique-t-il. « J’ai été dans la compétition toute ma vie. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais je suis un compétiteur féroce. Perdre me perturbe. Ne pas réussir quelque chose me perturbe. Ça a toujours été le cas, depuis le moment où j’ai commencé à jouer au basket et ça déteint sur tout ce que je fais. Je vais donc prendre de l’avance, et c’est moi qui vous le dis directement : je suis déçu ».

Avec ses deux titres acquis à Miami, ses 11 sélections au All-Star Game, ses 17 189 points, 7 592 rebounds et 1 795 passes décisives, Chris Bosh est vu comme un Hall of Famer certain. Avec la mort de Kobe Bryant et la densité de cette cuvée, il va donc simplement devoir être patient, mais ce n’est pas vraiment son état d’esprit actuel.

« L’une des choses que les gens aiment dire, c’est : ‘Oh, l’année prochaine…’ Et s’il n’y avait pas d’année prochaine ? C’est une chose à laquelle je pense tous les jours » continue ainsi le retraité. « Et j’espère que vous y pensez aussi : et s’il n’y a pas de lendemain ? Qu’est-ce que cela signifie ? C’est une question précise qui me trotte dans la tête depuis longtemps, mais je dois être honnête avec vous. Je suis très déçu ».

Il faut dire qu’à 35 ans, Chris Bosh a toujours du mal à accepter sa retraite, lui qui a été poussé hors des parquets à cause de caillots sanguins, contre sa volonté.

« J’ai été déçu que ma carrière ne soit pas aussi aboutie que je l’espérais. Je pense que je devrais toujours jouer au basket à l’heure actuelle. Cela faisait partie de mes objectifs. Cela faisait partie de mes projets, et ça n’a pas fonctionné comme ça. Je ne veux pas être dans cette position. Maintenant, je vais devoir gérer ça. J’avais d’autres projets, j’avais commencé à imaginer la possibilité d’entrer (au Hall of Fame) dans une promotion aussi prestigieuse, et je n’ai même pas réussi à me qualifier. Vous voyez ce que je veux dire ? … C’est juste décevant. »