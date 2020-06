Jalen Rose pense lui aussi que Chris Webber va entrer au Hall of Fame

Tout récemment, Bobby Jackson et Doug Christie ont exprimé leur sentiment sur la possible entrée, un jour, de Chris Webber au Hall of Fame. Pour les deux anciens coéquipiers de l’intérieur, c’est une évidence.

Ils sont désormais rejoints par Jalen Rose, coéquipier de « C-Webb » à l’université.

« Webb ne devrait même pas s’en soucier une seule seconde : ça va finir par arriver », annonce l’ancien Pacer à The Athletic. « Et ce serait bien mérité. Le panthéon pourrait se concentrer uniquement sur sa carrière avec le « Fab Five », qui devrait y être. Rien qu’avec sa carrière au lycée et en professionnel, il devrait y être. »

Une déclaration logique puisque les deux anciens de Michigan, brouillés pendant de longues années, seraient de nouveau en bons termes depuis quelque temps. Pour appuyer ses propos et de la même manière que Bobby Jackson et Doug Christie, Jalen Rose souligne le jeu polyvalent de son coéquipier.

« Le plus grand honneur fait au « Fab Five », c’est que Juwan Howard soit désormais le coach de Michigan. C’est bien mieux que les maillots retirés ou le Hall of Fame »

« Très jeune déjà, il n’avait pas vraiment de poste. Il était plus grand les autres, plus puissant, plus doué que les joueurs de son gabarit et de sa stature. Il était incroyable, avec de superbes appuis. Il n’avait jamais peur d’attaquer le cercle. »

Mais la parenthèse accordée au « Fab Five » par Jalen Rose rappelle que l’ancien arrière veut absolument que l’équipe mythique de Michigan soit célébrée. Même si, avec les scandales et les sanctions qui ont suivi ces saisons et le fait que le Hall of Fame n’a intronisé que 12 équipes, cela n’est que très peu probable.

La NCAA a même « effacé » le « Fab Five » car les bannières des Final Four disputés (1992, 1993) ont été retirées.

« Premièrement, la NCAA ne possède pas le Fab Five », affirme Jalen Rose. « C’est Isiah Thomas qui m’a appris ça. C’est la même chose que pour les « Bad Boys » en NBA, la ligue ne les possède pas. Ce n’est pas leur slogan. La NCAA pourrait nous rendre hommage dans ses publicités. Ils ne le font pas, c’est leur décision. Mais ça viendra, comme pour le Hall of Fame : j’y crois. Après, le plus grand honneur fait au « Fab Five », c’est le fait que Juwan Howard soit désormais le coach de Michigan. C’est bien mieux que les maillots retirés ou le Hall of Fame. »