Vers la fin de la guerre entre Jalen Rose et Chris Webber ?

Outre ce fameux « temps-mort qui tue » entré dans l’histoire de la NCAA, la relation entre Chris Webber et Jalen Rose est compliquée depuis quelques années. En effet, plusieurs épisodes sont venus mettre un terme à leur amitié.

L’ancien intérieur des Kings avait par exemple refusé de venir supporter les Wolverines en 2013, alors que ces derniers disputaient la finale NCAA. Il avait aussi surtout changé d’avis par rapport au documentaire d’ESPN consacré au « Fab Five ». D’accord dans un premier temps, il avait finalement retourné sa veste et préféré faire un documentaire de son côté.

Enfin, dernier souci, peut-être le plus important : le scandale financier dans lequel ce dernier a été impliqué et condamné. Au début des années 1990, Chris Webber touchait de l’argent d’Ed Martin, un parieur qui trempait également dans le blanchiment d’argent et autres économies parallèles. Ceci avait poussé Jalen Rose à réclamer des excuses de la part de son ancien coéquipier.

« J’ai entendu dire par des amis que Chris était choqué que je lui demande de s’excuser pour les irrégularités survenues à la fac de Michigan », avait-il déclaré en septembre 2014. « Mais je maintiens toujours ma demande. Je suis aussi très déçu de la manière dont notre relation avec Ed Martin s’est terminée. Malheureusement, pour moi, il est mort de tristesse. Donc tant que nous sommes frères, j’espère que nous nous rachèterons. Une des plus belles choses en tant que coéquipiers, c’est que nous devrions pouvoir toujours nous dire les choses. »

Quelques années plus tard, cela semble enfin s’être adouci puisque l’ancien arrière des Pacers vient de livrer cette information au Boston Globe : « Nous sommes en contact actuellement et nous sommes frères », assure-t-il. « J’ai toujours estimé qu’une discussion en face-à-face était nécessaire, les yeux dans les yeux, sans caméra ou bruit médiatique. C’est une attitude d’homme. »

Un honneur avant un drame…

Jalen Rose en a profité pour glisser que son seul regret du documentaire The Fab Five, diffusé à nouveau aux États-Unis suite au confinement de la population à cause de l’épidémie du Codi-19, et qui reste un des plus populaires produits par ESPN Films, était l’absence d’interview de Chris Webber.

De plus, il aimerait voir l’université de Michigan honorer cette équipe puisque les bannières des Final Four disputés en 1992 et 1993 ont été retirées suite aux sanctions imposées après le scandale avec Ed Martin et Chris Webber.

Avant qu’il ne soit trop tard…

« Aucun de nos maillots n’est retiré alors que l’un d’entre nous est le coach de l’équipe », explique Jalen Rose, en référence à Juwan Howard, désormais sur le banc. « Je regarde beaucoup de basket universitaire et de nombreux joueurs ont leur maillot retiré, je suis heureux pour eux. J’ai fait trois ans à Michigan, ils doivent faire une bannière noire, avec nos numéros mais en laissant les autres pouvoir les porter. Qu’il y ait une bannière pour le « Fab Five ». J’aimerais éviter qu’il arrive quelque chose à l’un d’entre nous pour que les hommages arrivent. On ne peut pas avoir une place au Hall of Fame non plus ? Donnez-nous des fleurs pendant qu’on est encore là. »