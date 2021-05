Les Suns se font très peur à Cleveland

On file directement dans le « money time » d’une rencontre équilibrée depuis l’entame. Les Suns mènent 110-106 à trois minutes de la fin, et les Cavaliers proposent de jolies choses avec la connexion Sexton-Allen, mais aussi Isaac Okoro qui réalise son meilleur match de la saison. Très bon ce soir, et déterminé à faire taire les critiques, Collin Sexton plante le 3-points qui ramène les siens à une unité (110-109).

Devin Booker rate la balle de match

Devin Booker lui répond sur un service de Chris Paul, et s’en suit un festival de ratés avec Sexton à 3-points puis Chris Paul sur son habituel « step-back ». Love ne fait pas mieux à 9 mètres et, quand il s’approche, Cedi Osman se fait bâcher par Deandre Ayton. Finalement, c’est Isaac Okoro qui trouve la faille sur un drive musclé. Avec la faute. Malgré les crampes, il met son lancer pour égaliser (112-112). Il reste moins d’une minute à jouer.

À la limite des 24 secondes, Booker réalise un tir très compliqué et chanceux avec la planche. Temps-mort pour Cleveland, et le « go-to-guy » est Okoro. Le rookie s’en va défier Mikal Bridges, il parvient à shooter au-dessus de ses grands bras, et il met dedans (114-114). Il reste 25 secondes, et les Suns décident d’aller au bout du chrono. C’est pour Booker, et il va s’enfermer dans le corner avec trois joueurs sur lui. Un très mauvais choix. Prolongation.

Mikal Bridges survole la prolongation

Et là, les Cavaliers vont craquer… Un très gros craquage puisque les Suns entament la prolongation par un… 15-0 ! C’est Bridges qui est le grand bonhomme de cette prolongation. En défense, il bâche Okoro et Osman, et ça lance des contre-attaques. Quand c’est Ayton qui bâche Love, c’est ce même Bridges qui est à la conclusion sur le dunk. Et quand Cameron Johnson fait l’extra-pass, c’est encore Bridges qui est en bout de chaîne.

Les Cavaliers explosent dans l’intensité, et les Suns s’imposent finalement 134-118 pour une 5e victoire de rang. Chris Paul et ses coéquipiers reprennent provisoirement la tête de la conférence Ouest.