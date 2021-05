À Chicago, on demande à Patrick Williams de devenir « méchant »

Sur trois défaites d’affilée, Chicago lâche de plus en plus de terrain dans la course au « play-in ». Il faut dire que cette nuit, face aux Hawks, les Bulls étaient privés de leurs deux meilleurs scoreurs, Zach LaVine et Nikola Vucevic.

Si Patrick Williams n’a pas réussi à éviter la défaite des siens, le rookie des Bulls a réussi sa troisième meilleure marque au scoring cette saison avec 19 points (7/13 au tir). Très posé et calme de nature, l’ailier essaye néanmoins de s’affirmer davantage dans le système offensif de Chicago, à la demande de ses coéquipiers et de son coach.

Prendre de l’assurance en attaque

« Pat est très athlétique » rappelle Thaddeus Young pour NBC Sports. « Je pense qu’il a une chance d’être un très, très bon joueur de cette ligue. Ça dépend juste de sa volonté à devenir méchant et je pense qu’il veut l’être. »

Encore très jeune (19 ans), le 4e choix de la Draft 2020 reste un « prospect », et tel un Kawhi Leonard en son temps, il lui faudra sans doute deux ou trois ans pour exploiter tout son potentiel.

« Je pense que nous oublions le fait qu’il n’a que 19 ans » poursuit d’ailleurs son coéquipier. « C’est un enfant et nous essayons pourtant de lui inculquer des trucs d’adulte. Parfois les gars sont prêts pour ça et d’autres ne le sont pas. Pat en est à un stade où il apprend encore. Parfois il fait certaines choses que nous trouvons spectaculaires mais lui n’est pas de cet avis, il pense que ce sont des actions normales. Donc on lui dit : ‘Non, non, c’était incroyable ! Peu importe ce que tu as fait, continue de le faire.’ Et c’est ça qu’il va le rendre bon en NBA car ses qualités athlétiques lui permettent de faire des choses que d’autres sont incapables de faire. »

Ne pas devenir qu’un attaquant exclusif

Billy Donovan est aussi derrière son rookie, et c’est Patrick Williams qui raconte : « C’est la même chose avec Coach Donovan. Il me dit : ‘Sois agressif ! Si on te donne la balle et il y a une raison, alors profites-en. Percute, utilise tes qualités athlétiques ainsi que tes bonnes mains pour faire ce que tu fais et ce qui t’a amené ici’. »

Avec 9 points de moyenne en 28 minutes, sur ses 63 titularisations, Patrick Williams est arrivé en NBA avec la réputation d’être un « two-way player », et il n’entend pas négliger ses qualités de défenseur qui lui ont permis de s’attirer le respect de scoreurs tel que Devin Booker.

« Tout le monde voit les stats offensives comme le truc le plus important » constate le joueur. « Mais honnêtement, si toute l’équipe marque et que tu ne fais pas un stop de l’autre côté, tu ne seras pas capable de gagner. Donc j’essaye de me concentrer en défense. Évidemment, je dois essayer d’être agressif offensivement […] mais le basket est un sport qui nécessite autant de défense que d’attaque donc vous ne pouvez pas tout concentrer sur l’attaque. »