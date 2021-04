Devin Booker impressionné par Patrick Williams, le rookie défenseur des Bulls

Les Bulls ont certes perdu leur cinquième match de suite, hier soir face aux Suns d’un Devin Booker en feu à 45 points (record de saison), mais c’est une action défensive de Patrick Williams qui a capté l’attention.

Le rookie de Chicago était en mission (impossible) sur Devin Booker mais c’est face à Deandre Ayton, mis sur orbite par Devin Booker que Patrick Williams a réussi un contre/interception incroyable. Non sans rappeler un jeune Kawhi Leonard, il a décollé pour bloquer la tentative de alley-oop du pivot des Suns.

« C’était une action basket, rien de plus »

« Il y avait une autre action où je n’avais pas réussi à intercepter le ballon. Je ne me souviens plus qui était derrière mais ils avaient bien fait de s’interposer car ils m’ont sauvé. À mon tour, je voulais les aider », raconte le rookie sur NBC Sports. « Chris Paul [Devin Booker en fait] a envoyé la passe lobée et j’ai simplement fait ce que je devais faire. Mais ensuite, j’ai perdu le ballon, ce qui n’est jamais bon. C’était une action basket, rien de plus. »

Auteur de 16 points à 7/11 aux tirs, Patrick Williams a également contribué offensivement pour des Bulls qui sont bien revenus en deuxième mi-temps mais ont manqué de carburant pour conclure leur comeback (sans Zach LaVine, blessé à la cheville droite). Mais l’ancien de Florida State n’était évidemment pas satisfait de sa soirée, avec la défaite au bout et son adversaire direct à 45 points…

« C’est un joueur qui prend des tirs difficiles et qui les réussit. Je pense l’avoir laissé prendre trop ses aises en première mi-temps. Et quand un gars de ce calibre trouve son rythme et commence à rentrer des tirs sur ses positions préférentielles, c’est difficile de l’arrêter, même si tu défends bien. En deuxième mi-temps, j’ai haussé le ton physiquement. Comme le reste de l’équipe. Mais il avait déjà la main chaude. Il a continué à rentrer ses tirs et trouver ses positions. C’est pour moi, c’est de ma faute. »

« Je pense qu’il a un avenir brillant »

Exigeant avec lui-même, Patrick Williams a pour le coup reçu les félicitations de son « bourreau ». Devin Booker a ainsi pris le temps de papoter avec le rookie après le match. Après tout, les Suns ne croiseront plus sa route d’ici à la saison prochaine…

« J’aime bien ce gamin. J’aime bien sa taille, son état d’esprit, sa mentalité », a lancé l’arrière des Suns après le match. « On a un peu discuté sur le terrain. Je lui ai donné quelques conseils maintenant qu’on les a joués deux fois et qu’on ne les jouera plus [cette saison]. Je pense qu’il a un avenir brillant. »

À l’instar d’Isaac Okoro chez les Cavs, Patrick Williams accepte bien volontiers ce rôle de stoppeur défensif. Même si ça signifie qu’il y aura de nombreuses soirées difficiles face à la pléiade d’attaquants d’élite dont regorge la NBA…

« Que ce soit un intérieur ou un extérieur, je veux simplement défendre sur le meilleur joueur adverse chaque soir. C’est le type de joueur que je veux être dans cette ligue. »