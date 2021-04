Le MVP de la nuit | Devin Booker, pas de demi-mesure à mi-distance

Marquer 45 points en ne rentrant que deux tirs à 3-points, c’est encore possible dans la NBA d’aujourd’hui. Devin Booker l’a montré cette nuit face aux Bulls, en atteignant cette marque de 45 unités, son record de la saison.

À côté de ses nombreux passages aux lancers (9/10), l’arrière a montré une grosse efficacité pour marquer dans le jeu. S’il a converti deux paniers à 3-points (2/5), le All-Star a surtout brillé par son jeu en périphérie.

Sa palette de shoots finale montre une majorité de tirs rentrés à trois, quatre ou cinq mètres autour de la ligne des lancers et de la raquette. Et la plupart du temps en sortie de dribble, en se débarrassant du rookie adverse, Patrick Williams. Résultat : 45 points avec un ratio impressionnant (17/24), accompagnés de 4 rebonds et 4 passes.

« J’ai simplement rentré des tirs », lâche-t-il tranquillement après la rencontre. « J’ai profité de bons écrans et j’ai pu aller dans la raquette pour prendre ce que la défense m’offrait. J’ai eu quelques tirs en transition tôt dans la rencontre pour me mettre dans le rythme. »

À la pause, il avait déjà inscrit 22 points (10/14 aux tirs). « C’est l’un des rares joueurs dans cette ligue capable de marquer sur trois niveaux », remarque son coach Monty Williams, avant d’énumérer : « Avec le ballon, sans le ballon et au poste. Il l’a fait de toutes les façons que vous pouvez décrire ou imaginer ce soir. »

Son coéquipier Chris Paul salue également sa performance, insistant sur le fait que ses paniers sont venus dans le cours du jeu, et pas en forçant. « Je trouve que Booker a fait un grand match parce qu’il a rentré tous ces shoots à mi-distance », note également Billy Donovan, le coach adverse. « Ce n’est pas comme s’il l’avait fait derrière la ligne à 3-points. Il l’a fait à mi-distance donc bravo à lui. »