À mi-distance, Patrick Williams trouve sa zone de confort

Si Patrick Williams partage plusieurs points communs physiques (longueur des bras, des mains) avec son modèle Kawhi Leonard, il l’imite également offensivement. Comment ? En n’hésitant pas à s’appuyer sur le shoot à mi-distance, là où le Clipper est très efficace depuis des années.

Depuis le début de saison, le rookie des Bulls affiche un très propre 12/26 à mi-distance. Ce 46% de réussite dans ce domaine, comme son 46% à 3-pts d’ailleurs, est donc intéressant et lui permet d’avoir le soutien de Billy Donovan dans cet exercice, même si son coach le pousse à se rapprocher.

« Il travaille sur son shoot », constate le coach de Chicago pour NBC Sports. « Il tire très bien. Je suis à l’aise quand il prend des shoots ouverts. On a parlé avec lui d’aller dans la raquette, de se rapprocher du cercle. Il essaie, je pense. Il a développé un bon floater et je veux simplement qu’il soit à l’aise et qu’il prenne le bon tir. »

Ce qui est le cas quand l’ancien de Florida State se retrouve à quatre ou cinq mètres du panier, surtout face à des défenses qui ne le pressent pas beaucoup.

« Je shoote à mi-distance depuis le lycée », assure Patrick Williams. « En NBA désormais, j’ai plus d’espace sur pick-and-roll. On a tellement de shooteurs que ça ouvre des espaces car les défenses veulent éviter les dunks et les 3-pts. Les tirs à mi-distance sont toujours ouverts. Je suis très à l’aise dans ces zones. Les Bulls voudraient que j’aille davantage vers le cercle, car ils voient que je provoque ainsi une faute ou que je trouve un shooteur. Après, ils acceptent mes tirs à mi-distance, sans tout réduire à ça. Ils veulent trouver un équilibre. »

Billy Donovan, lui, cherche avant tout l’efficacité. Si Patrick Williams est adroit à mi-distance, inutile de le brider.

« Je n’aime pas dicter à une équipe ce qu’elle doit faire : seulement shooter des layups ou des 3-pts. Toutes les équipes recherchent ça. J’estime qu’il faut jouer avec les forces de ses joueurs. Il y a des joueurs qui sont bons à mi-distance. Je ne vais pas mettre de limites, ni demander d’en shooter moins. On doit prendre ce que les défenses nous donnent. Williams est bien dans cette zone et le plus important avec lui, c’est de prendre des bons tirs. Il a les qualités athlétiques pour shooter au-dessus des défenseurs. »