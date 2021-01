Patrick Williams a souffert face à son modèle, Kawhi Leonard

Comparé à Kawhi Leonard par LeBron James à l’issue du match précédent face aux Lakers, Patrick Williams a confirmé son début de saison encourageant en compilant 17 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions la nuit dernière dans la rencontre perdue 130-127 par Chicago sur le parquet des Clippers.

Opposé à son idole, Patrick Williams voulait se montrer à la hauteur, lui qui a « tout appris » du double MVP des Finals et qui possède les mêmes caractéristiques physiques, avec de longs bras et d’immenses mains.

« C’est en partie parce que je voyais beaucoup de similitudes qu’il était mon joueur préféré. J’ai essayé de comprendre ce qu’il faisait. J’essaie de faire ça depuis le lycée », a-t-il confié après la rencontre. « Pendant mon année à l’université, j’ai essayé de le faire encore plus. Je vois vraiment le potentiel que j’ai pour être un joueur comme lui. Je suis un « two-way player », capable d’obtenir des stops et d’être un talent offensif fiable. Je parle beaucoup de ça, d’être un « two-way player » et c’est un peu le modèle en la matière… C’était juste une chance d’être là et de pouvoir jouer contre lui. »

Même si la préparation de sa première saison en NBA a été considérablement écourtée, le rookie n’a pas le temps de gamberger, et tâche d’apporter chaque soir. « Je n’ai pas eu de Summer League. J’ai à peine fait une pré-saison. Il faut juste faire avec », a-t-il ajouté alors qu’il s’est déjà imposé dans le cinq de départ.

Impuissant face à un Kawhi Leonard déchaîné

Face à un joueur de la trempe de Kawhi Leonard, ce manque de préparation et de cohésion d’équipe peut se payer cher. Pat Williams en a fait l’amère expérience dans le troisième quart-temps, alors que « The Klaw » a enchaîné les paniers à 3-points en tête de raquette, provoquant la colère de son coach, Billy Donovan, qui a fini par prendre un temps-mort. « Je voulais que tu lui rentres dedans ! », s’est-il exclamé sur le banc.

« Il parlait de Kawhi », a confirmé le rookie des Bulls avec le sourire. « Ils ont joué à peu près le même système trois ou quatre fois de suite et il a juste réussi à marquer trois ou quatre paniers à 3-points d’affilée qui l’ont fait monter en température. J’étais bien là, en train de le contester. Je crois que j’en ai même effleuré un qui est quand même rentré. Le coach a pris un temps-mort pour me dire en gros : ‘Débrouille-toi !’. Il n’y avait pas de plan de jeu pour arrêter ça. Avec les grands joueurs, il faut trouver un moyen de s’en sortir. Et c’est ce qu’il voulait que je fasse. C’est ce qu’il voulait dire quand il m’a demandé de lui rentrer dedans ».

Pat Williams a donc eu son « Welcome To The NBA Moment » face au joueur qu’il idolâtre. Une étape qui fait partie de l’apprentissage pour un rookie plein de promesses en NBA. Le prochain test face aux Clippers de Kawhi Leonard aura lieu dans à peine plus d’un mois. Ce sera l’occasion d’évaluer ses progrès effectués entre les deux matchs.