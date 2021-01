Pour LeBron James, Chicago ne s’est pas trompé avec Patrick Williams

Une semaine après avoir affronté Giannis Antetokounmpo, Patrick Williams avait une seconde montagne à gravir, peut-être encore plus raide que la première : LeBron James.

Comme Otto Porter Jr., touché au dos, a rapidement quitté ses coéquipiers, c’est le rookie qui a été obligé de s’occuper de la star des Lakers. Sans succès car le « King » a fait un bon match (28 points, 7 rebonds, 7 passes) et n’a surtout pas été trop gêné par son défenseur direct.

« J’ai progressé ce soir, défensivement et globalement. Je ne peux pas dire grand-chose d’autre », explique le jeune ailier des Bulls à NBC Sports. « En le regardant, en jouant contre lui, je me suis amélioré. C’est mon dixième match de la saison, c’est tout ce que je peux demander. J’ai accepté le challenge. »

En huit minutes face à Williams, James a inscrit 19 points à 8/12 au shoot et provoqué trois fautes. Notamment sur cette action dans le « money time » où « LBJ » a enfoncé le Bull et marqué avec le coup de sifflet.

« Il y a quelques actions, au début, où il a pu prendre ses positions trop facilement. Il était trop à l’aise, ce qui lui a permis d’être agressif. J’ai pu opposer un peu de résistance et ne pas encaisser de coups au torse comme avec Giannis. Encore une fois, je suis en plein apprentissage. »

« Il a des mains comme celles de Kawhi Leonard »

Néanmoins, l’ancien ailier de Florida State peut se satisfaire des trois ballons perdus de James face à lui (il a d’ailleurs volé quatre ballons dans le match). De plus, sur plusieurs shoots extérieurs du « King », il défend bien et conteste le tir. Le talent de James a simplement fait la différence. Plus important encore, après la rencontre, le quadruple MVP et champion NBA a couvert d’éloges son adversaire du soir.

« Je pense qu’il sera un talent exceptionnel », annonce James. « Il a de longs bras. Il a des mains comme celles de Kawhi Leonard. Je l’ai remarqué sur le parquet. J’ai donc su que je ne pouvais pas trop dribbler face à lui. C’est un sacré avantage dont il va profiter cette saison et durant sa carrière. »

Billy Donovan s’est lui aussi réjouit du comportement de combattant de son jeune joueur, mais c’est bien LeBron James qui, comme sur le parquet, aura le dernier mot, sous forme de promesse : « Je pense que Chicago a pris un bon joueur. »