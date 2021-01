Première ascension du mont grec pour Patrick Williams

Patrick Williams est présent dans le Top 10 de vendredi soir. Mais il n’est pas du bon côté de l’action. Chargé de défendre sur Giannis Antetokounmpo, le rookie des Bulls est débordé et la star des Bucks monte ensuite au dunk face à lui mais aussi face à Wendell Carter Jr.

Pour l’ailier, c’est le métier qui rentre. Les Bulls ont été largement dominés par Milwaukee et la star des Bucks a brillé avec 29 points, 12 rebonds et 8 passes. Il a surtout laissé une empreinte sur son défenseur de la soirée.

« Mon torse est en feu, à cause des coups d’épaule qu’il m’a donnés », raconte l’ancien ailier de Florida State à NBC Sports. « Les séances vidéos aident, mais ce n’est rien en comparaison d’être vraiment sur le terrain avec lui, d’encaisser les coups qu’il donne. Je suis ravi d’avoir eu cette opportunité et je vais apprendre de ça. »

Drafté il y a moins de deux mois, à 19 ans et pour son sixième match en carrière seulement, Patrick Williams se retrouve face à une montagne : le double MVP en titre.

« Il n’a pas changé, ni montré grand-chose de différent. Il écoute, il apprend », observe Billy Donovan, en parlant de son ailier. « Il essaie d’appliquer ce qu’on prépare, de connaître son boulot et ses responsabilités. Je suis sûr que, au fond de lui, il s’est dit que l’an passé, il était à la fac et l’année d’avant au lycée… C’est beaucoup demander à un jeune joueur, d’être titulaire, de faire avec la fatigue. Mais malgré ça, il montre la même attitude. »

« Il ne ressemble à personne que j’ai affronté pour l’instant cette saison »

Pour se préparer à cette rencontre, le rookie a pris conseil auprès des anciens de l’équipe. Thaddeus Young, habitué des missions défensives face aux meilleurs attaquants de la ligue, était parfait pour lui souffler de bonnes idées.

« Dès qu’il a appris qu’il aurait ce matchup, il a commencé à me poser des questions », relate le vétéran. « De plus, on a Josh Longstaff dans notre staff et il vient de Milwaukee. C’est ce dernier qui a dit à Patrick Williams de venir me voir. Pour commencer, c’est une défense collective qu’il faut mettre en place. Ensuite, il faut savoir négocier les écrans car Giannis en prend beaucoup. Ce n’est pas un grand shooteur à 3-pts donc il faut passer en dessous, mais aussi savoir changer de direction pour aller dans l’autre sens. Arrivé à un certain moment, il faut imposer sa volonté et accepter l’affrontement quand il va vers le cercle. S’il passe son spin move, c’est terminé donc quand il dribble, il faut mettre son corps en opposition. »

La tempête est passée pour le joueur de Chicago. C’est à lui désormais d’utiliser ces précieuses minutes face au meilleur défenseur de la saison passée afin de s’améliorer, pour ensuite montrer ses progrès quand il croisera à nouveau la route du « Greek Freak ».

« Il ne ressemble à personne que j’ai affronté pour l’instant cette saison », conclut le rookie. « Mais la prochaine fois, j’espère faire mieux. Pouvoir défendre sur un tel joueur dès mon sixième match, ce n’est pas rien. Cela montre que le coach a confiance en moi. C’est important pour moi, c’est certain. Je veux défendre sur le meilleur joueur adverse chaque soir. Si je veux être ce défenseur, je dois apprendre de soirs comme ceux-là où j’ai pris 30 points (29) dans la tête. »