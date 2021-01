Le Top 10 de la nuit : John Collins martyrise les Nets

Que ce soit après une passe contre la planche de Trae Young ou tout seul face à Jarrett Allen, John Collins n’a pas retenu ses coups face aux Nets. L’intérieur d’Atlanta a fait parler sa puissance et il prend logiquement la première place avec son gros poster sur le pivot de Brooklyn.

Jerami Grant l’imite en montant au dunk sur Daniel Theis et Donovan Mitchell s’est lui aussi fait plaisir dans le dos de la défense des Clippers.

Pour ceux qui préfèrent un peu de douceur et de technique dans ce monde de brutes, les feintes et les dribbles de Luka Doncic face à Andre Iguodala et surtout Bam Adebayo seront parfaits.