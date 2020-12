Les Clippers vont parfois utiliser l’attaque en triangle pour Kawhi Leonard

Alors que les Wolves veulent l’interdire au maximum depuis quelques années maintenant, Kawhi Leonard fait partie (avec un Bradley Beal par exemple) des résistants du shoot à mi-distance.

Avec 325 tentatives à cette distance la saison passée, la star des Clippers aime y tenter sa chance. Et rien de mieux pour un joueur aussi à l’aise (45% de réussite en carrière à mi-distance) dans ces zones qu’une attaque en triangle où Michael Jordan et Kobe Bryant ont brillé et cassé nombre de défenses.

« On a mis en place deux ou trois principes du triangle et on laissera à Kawhi ces espaces où Kobe et Jordan évoluaient », annonce le coach des Clippers à ESPN, lui qui a évolué à Los Angeles sous les ordres de Phil Jackson, aux côtés du « Black Mamba ». « Leonard adore ces deux joueurs, il les respecte. On essaie de le mettre en position de réussir. J’ai pu côtoyer les deux et j’ai aussi appliqué le triangle donc j’essaie de leur apprendre. »

Après son passage à Los Angeles où il a remporté deux titres (2000 et 2001), Tyronn Lue a effectivement joué avec Michael Jordan à Washington. Chez les Wizards, l’arrière n’était plus dans l’attaque en triangle de Phil Jackson mais il restait un scoreur de grande qualité à mi-distance, malgré son âge et les blessures.

Le temps de quelques actions par match, on pourrait donc revoir des morceaux de l’attaque en triangle être ressuscités grâce à Tyronn Lue et Kawhi Leonard. Et pourquoi pas pour Paul George aussi.

« Je pense que le tir à mi-distance est un art perdu », continue l’ancien coach des Cavaliers. « Je crois fermement qu’il faut travailler avec ce que les autres équipes ont décidé de négliger. Toutes les formations essaient maintenant de donner des tirs à 2-points, donc pourquoi ne pas les travailler. En fin de match, en dernier quart-temps, ce sont les tirs à mi-distance qui font gagner les matches (ce qui est en partie vrai, ndlr). Ce sont les tirs qu’on aura en playoffs donc c’est bien d’avoir Lou Williams, PG ou maintenant Luke Kennard qui peuvent également mettre dedans. Si on shoote bien, ce tir est aussi bon qu’un tir primé. »