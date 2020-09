Impressionnant d’efficacité, Kawhi Leonard ressuscite le shoot à mi-distance

Les statistiques de Kawhi Leonard depuis le début des playoffs sont superbes et même meilleures que celles de la saison passée, à Toronto, où il avait déjà été très impressionnant dans la conquête du titre. L’ailier des Clippers compile 32.3 points, 9 rebonds, 4.9 passes et 2.3 interceptions de moyenne.

Mais ce qui est le plus notable, c’est son pourcentage au shoot, 56 % de réussite au tir, et le style des tirs qu’il prend. Kawhi Leonard assomme ses adversaires à mi-distance, avec 80 % de réussite pour les tirs pris entre 3 et 4 mètres !

Quand il part sur sa gauche et shoote à mi-distance après un ou plusieurs dribbles, c’est 66 % de réussite. Sur sa droite, c’est 55 % de réussite. Et souvent, son défenseur est bien présent pour contester le tir, mais rien n’y fait.

« Je bosse et j’ai confiance en mon tir, tout simplement », répond comme toujours en peu de mots Kawhi Leonard, au Los Angeles Times, quand il s’agit d’évoquer cette réussite. « J’essaie de trouver mes positions. »

« Tyronn Lue m’a fait la remarque, en me disant que j’avais dépoussiéré des vieux trucs que j’utilisais à Boston »



Comme Jimmy Butler ou CJ McCollum, Kawhi Leonard a toujours été un shooteur à mi-distance fiable et qui n’hésite pas à utiliser cette arme, si négligée depuis quelques années malgré des qualités certaines, surtout en fin de rencontre ou en playoffs.

Pour l’aider, Doc Rivers a ressorti de ses tiroirs des systèmes qu’il réservait à Paul Pierce du temps de Boston. « The Truth » étant lui aussi un grand amateur de shoots à 4-5 mètres.

« Globalement, le jeu de Kawhi est le même qu’à San Antonio et Toronto », constate le coach de Los Angeles. « Et j’avais Pierce à Boston qui faisait la même chose donc on garde les mêmes méthodes. Tyronn Lue m’a fait la remarque, en me disant que j’avais dépoussiéré des vieux trucs que j’utilisais à Boston pour Kawhi Leonard. »

Même si le changement n’est pas énorme, il est à noter que le MVP des Finals 2019 s’est davantage appuyé sur son tir à 3-pts l’an passée avec Toronto. Il prenait 29 % de ses tirs derrière la ligne, alors que cette saison, les tirs longue distance ne représentent plus que 24 % de ses shoots. Une décision logique puisqu’il est efficace plus près du cercle, parce qu’il y a Paul George à ses côtés et aussi parce que son adresse à 3-pts a chuté, passant de 38 % lors des playoffs 2019 à 30 % cette saison.

Déjà que près du panier ou à mi-distance, il est létal, la défense de Denver doit être soulagée que Kawhi Leonard, pour l’instant, ne trouve pas la cible à 3-pts…