Quand Udonis Haslem demande à Jimmy Butler d’inverser la tendance

Quand le dernier quart-temps a commencé, Milwaukee avait fait la première partie du chemin pour revenir dans la série. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers avaient en effet pris 12 points d’avance (75-87).

Le plus dur étant alors de conclure et d’éviter de se mettre en danger. Ce qui va pourtant se produire puisque Jimmy Butler va inverser la tendance avec 17 points dans ce dernier acte, après avoir reçu une demande spéciale.

« Udonis Haslem est venu me voir pour me dire : Ne nous laisse pas perdre ce match, gagne-le », raconte la star du Heat. « Il m’a dit ça après quatre minutes dans le troisième quart-temps. Il m’a demandé d’appuyer sur le bouton. L’avoir, alors qu’il a joué avec des grands joueurs, avoir sa confiance, ça veut dire beaucoup. »

Avec son agressivité et ses lancers-francs (9 dans le dernier quart-temps), Jimmy Butler (30 points, 7 rebonds, 6 passes) a fait mal aux Bucks. Mais c’est peut-être sa passe décisive pour Jae Crowder à 2:14 de la fin, pour donner sept points d’avance, qui a été son action la plus décisive puisque ensuite il a manqué deux tentatives au shoot.

« Tout le monde va parler de ces 30 points marqués, mais il ne s’agit pas que de ça », souligne Erik Spoelstra. « Il n’a tenté que trois shoots en première mi-temps, mais il a fait le nécessaire pour aider l’équipe à gagner. Il s’est adapté aux situations et n’a pas essayé de marquer 50 points. »

« Il n’y a rien d’autre à dire : Jimmy Butler est un sacré bon leader, un bon coéquipier et un grand joueur »

S’adapter, faire la différence, porter ses coéquipiers et changer les scénarios des matches mal engagés : c’est en quelque sorte la définition du leader.

« Haslem a dit à Jimmy d’être le meilleur joueur sur le terrain, de nous mener jusqu’à la victoire », explique Meyers Leonard. « C’est ce qu’il a fait. Son niveau de concentration, sa manière d’impliquer ses coéquipiers, son niveau défensif qui ne change jamais, c’est incroyable. Il n’y a rien d’autre à dire : Jimmy Butler est un sacré bon leader, un bon coéquipier et un grand joueur. »

Cette victoire dans le Game 3, synonyme d’un 3-0 qui qualifie quasiment Miami pour la finale de conférence, ce comeback et ce dernier quart-temps remporté avec une incroyable autorité (13-40) sont de nouveaux exemples que la culture du Heat et celle de Jimmy Butler étaient faites pour s’entendre.

« Je ne suis pas surpris. Tout le monde l’est, mais pas nous », conclut Jimmy Butler, pour ESPN, sur ce dernier quart-temps remporté de 27 points. « Quand on porte un maillot du Heat, ce n’est pas une surprise. On s’est battu, comme durant toute la saison, on n’abandonne jamais. »