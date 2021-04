Une année de transition pour Jerami Grant chez les Pistons

Joueur de complément à Oklahoma City et Denver, remarquable d’impact et d’efficacité, Jerami Grant a fait un choix fort durant l’intersaison 2020. En décidant de rejoindre les Pistons, l’ailier fort allait devenir la première option d’une équipe et prendre une nouvelle dimension.

En compilant 22.5 points par match, Jerami Grant n’a pas déçu dans ce secteur. Sauf que comme la franchise de Detroit est en pleine reconstruction, avec énormément de jeunes joueurs, les victoires ont été rares (19 pour l’instant, pour 44 défaites) et les Pistons pointent à la dernière place de la conférence Est.

« C’est à peu près à quoi je m’attendais en venant ici », confirme Jerami Grant à Michigan Live, en dressant un bilan de sa première saison à Detroit. « Je savais qu’il y aurait beaucoup de travail à faire, pour moi, l’équipe et la franchise. Il y a énormément de confiance entre moi et Troy Weaver (le GM). Donc je suis heureux avec ma décision. Si je revenais en arrière, je ferais la même chose. »

« Grâce à ça, j’ai appris à voir comment les défenses me jouaient. J’ai appris les choses qui seront nécessaires pour garder mon corps en bonne santé durant l’intégralité de la saison »

L’ancien des Nuggets a donc surtout brillé sur le plan individuel. La preuve : il a inscrit 25 points ou plus à 23 reprises et les Pistons n’ont alors gagné que trois petits matches… Ayant plus de responsabilités, de temps de jeu et de munitions entre les mains, il a perdu en efficacité mais gagné en maturité et en expérience.

« Grâce à ça, j’ai appris à voir comment les défenses me jouaient », poursuit-il notamment. « J’ai appris les choses qui seront nécessaires pour garder mon corps en bonne santé durant l’intégralité de la saison. Jamais je n’avais autant joué, ni fait de choses sur le parquet des deux côtés du terrain. Il y a ainsi beaucoup de choses que je vais travailler cet été pour revenir en étant encore meilleur. »

Jerami Grant a traversé cette saison comme une année de transition, pour passer de troisième ou quatrième option d’une forte équipe à première option d’une faible formation. Afin de ne plus simplement exister offensivement en étant une menace sur catch-and-shoot mais aussi par lui-même, avec son agressivité, son jeu en un-contre-un.

Il sait à quoi s’attendre désormais et ses jeunes coéquipiers devront, eux aussi, élever leur niveau de jeu pour le soutenir et faire progresser Detroit dès la saison prochaine.