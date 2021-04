Les Clippers gardent DeMarcus Cousins pour la fin de saison

Une petite victoire ce soir face aux Pelicans et les Clippers valideront leur billet pour les playoffs.

Ce n’est évidemment qu’une étape, et pour tenter de remporter leur premier titre, les voisins des Lakers ont décidé de conserver DeMarcus Cousins jusqu’à la fin de saison. C’est ce que nous apprend Yahoo! Sports, et l’ancien pivot des Kings et des Pelicans va donc reprendre le rôle de Joakim Noah la saison passée.

Sans retrouver son impact de ses années All-Star, DeMarcus Cousins s’est plutôt bien remis de sa grave blessure au genou, et il avait débuté la saison aux Rockets pour retrouver son ami et ancien coéquipier John Wall.

Comme la saison de Houston a tourné à la catastrophe, DeMarcus Cousins a obtenu un bon de sortie, et le voilà donc aux Clippers où il apporte sa taille et ses kilos pour compenser l’absence de Serga Ibaka.

Depuis son arrivée, il tourne à 6.3 pts et 4.5 rbds en 11 minutes, et ça suffira pour attaquer les playoffs.