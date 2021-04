S’il avait égalisé au buzzer, Joel Embiid aurait sans doute pris la première place de ce classement… Mais ce n’est pas le cas et ça ne gâche pas le plaisir devant ce Top 10.

Entre les longues passes de Chris Paul et Ja Morant, les tirs primés de Luka Doncic et Buddy Hield ou les gros dunks de DeAndre Jordan, O.G. Anunoby, Naz Reid et Saben Lee, il y en a pour tous les goûts !