Une Air Jordan 4 solaire pour le cœur de l’été

Au jeu des sept différences, pas sûr qu’on trouve le compte entre les premières images de la nouvelle « Air Jordan 4 Lightning » et le modèle, dessiné il y a quinze ans, de la première paire du même nom.

Ce modèle rétro dispose des mêmes contours et du coloris principalement jaune, accompagné de touches de noir ainsi qu’une semelle en blanc et gris, peut-être poil plus clair que l’original. Le logo « Jumpman » est cousu au niveau du talon ainsi que sur la languette, en blanc sur fond noir.

La date de sortie de la « Air Jordan 4 Lightning 2021 » est annoncée pour le 7 août prochain sur le territoire nord-américain au prix de 190 dollars.

Elle suivra donc la « Air Jordan 4 SE University Blue » dont la commercialisation est prévue à partir du 28 avril.

(Via KicksOnFire)

—

