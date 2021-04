Stats & Highlights | Les Bulls résistent à Chris Boucher, le Thunder s’enfonce encore

Malgré les 38 points et 19 rebonds de Chris Boucher et les 27 points de Pascal Siakam, les Raptors s’inclinent face à la puissance collective des Bulls, emmenés par le duo Zach LaVine – Nikola Vucevic.

À domicile, les jeunes du Thunder ont eux complètement craqué en deuxième mi-temps, avec un Théo Maledon maladroit (14 points à 6/17 au tir). C’est la 5e défaite consécutive d’OKC, et la 8e sur les 9 dernières rencontres.

Toronto – Chicago : 113-122

Ça va toujours mal pour les Raptors, en clair manque de profondeur et qui ont pris l’eau à l’entrée de leurs remplaçants, au début du deuxième quart-temps. Coby White et Lauri Markkanen en profitent pour faire passer l’écart à +20 (51-31) et les hommes de Nick Nurse se retrouvent à courir après le score.

Chris Boucher va pourtant réussir le meilleur match de sa carrière (38 points, 19 rebonds) alors que Pascal Siakam (27 points) se démène aussi, et les Canadiens reviennent même à 7 points dans le quatrième quart-temps, mais Zach LaVine et Nikola Vucevic finissent le travail assez tranquillement, pour un troisième succès de suite.

Raptors / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 38 10/17 1/2 6/7 0 8 8 1 3 0 2 3 27 29 C. Boucher 36 14/24 3/7 7/8 9 10 19 1 2 1 1 1 38 48 O. Anunoby 41 5/17 2/8 1/2 3 1 4 6 4 3 2 0 13 11 M. Flynn 35 3/11 3/7 0/0 0 3 3 8 2 2 2 0 9 12 G. Trent Jr. 39 2/14 1/7 1/1 0 1 1 1 2 0 3 0 6 -7 Y. Watanabe 17 3/3 1/1 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 7 11 S. Johnson 16 2/5 0/0 3/4 0 0 0 1 2 2 0 1 7 7 A. Baynes 18 3/6 0/2 0/0 2 2 4 0 4 1 0 0 6 8 Total 42/97 11/34 18/22 15 26 41 19 20 10 10 5 113 Bulls / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 24 4/11 0/0 3/3 3 6 9 6 4 0 0 0 11 19 P. Williams 32 3/7 1/2 4/4 4 3 7 1 0 1 1 1 11 16 N. Vucevic 32 9/19 3/6 1/1 2 5 7 4 2 1 2 0 22 22 T. Satoransky 30 4/5 1/2 0/0 0 2 2 7 0 0 1 0 9 16 Z. LaVine 38 8/16 2/8 4/5 0 5 5 13 2 3 5 1 22 30 L. Markkanen 18 8/10 2/4 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 18 20 T. Brown Jr. 14 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 3 D. Theis 27 6/9 0/1 2/3 3 7 10 3 2 0 3 0 14 20 C. White 27 5/10 3/7 2/2 0 3 3 1 4 0 4 0 15 10 Total 47/87 12/30 16/18 12 37 49 35 16 5 16 3 122

Oklahoma City – Cleveland : 102-129

Dans une fin de saison en roue libre, le Thunder donne toute latitude à ses jeunes, et ça donne des soirs compliqués.

Avec un duo Théo Maledon (6/17) – Aleksej Pokusevski (3/12) très maladroit, Oklahoma City a craqué au retour des vestiaires face à des Cavaliers appliqués et collectifs. C’est un cinquième revers consécutif pour OKC.