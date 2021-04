Le Heat fait plier les Lakers dans le quatrième quart-temps

Si les nouveaux venus Andre Drummond et Ben McLemore sont, comme prévu, en tenue avec les Lakers, ce n’est toujours pas le cas de LeBron James et Anthony Davis, ni de Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker. Aucun absent majeur n’est en revanche à déplorer dans les rangs du Heat, pour ce remake des dernières Finals.

Plus grand et plus puissant que Bam Adebayo, Andre Drummond se distingue d’entrée de jeu. Omniprésent dans la raquette, il offre à Kentavious Caldwell-Pope et Wes Matthews des tirs ouverts à 3-points. Extrêmement agressif à l’image de Trevor Ariza et Victor Oladipo, le Heat pilonne de son côté la peinture californienne, obtenant pléthore de lancers-francs et creusant un premier écart. À -10, les champions en titre haussent alors le ton en défense et provoquent plusieurs pertes de balle pour recoller au score (21-17).

Andre Drummond, encore lui, continue de faire souffrir Bam Adebayo de par son activité offensive et défensive. Il instigue un « run » de 11-1 en faveur de Los Angeles, toujours aussi adroit à 3-points. Mais Miami s’appuie sur les lancers-francs pour faire grimper son compteur de points. Emmenés par un Goran Dragic incisif, les remplaçants floridiens terminent mieux ce quart-temps et permettent à leur équipe de virer à +5, après douze minutes (32-27).

Kentavious Caldwell-Pope sur un nuage

Dans le deuxième acte, le Heat reprend d’abord une dizaine de points d’avance, grâce à Jimmy Butler et Tyler Herro. À -11, Markieff Morris relance ensuite les Lakers avec quelques réussites à 3-points, tandis que Kentavious Caldwell-Pope reste en phase avec son shoot extérieur (47-40).

Portés par le réveil de Montrezl Harrell, dominateur dans la raquette, les « Purple & Gold » ne cessent dès lors de grignoter leur retard et repassent devant, à l’aide d’un 12-3, en se procurant de nombreux lancers-francs. Un faux rythme s’est installé en raison de ces différents coups de sifflet, ce qui laisse Miami derrière, à la mi-temps (56-54).

Au retour des vestiaires, les Lakers perdent le fil en attaque pendant que Jimmy Butler, Victor Oladipo et Bam Adebayo sortent les muscles des deux côtés du parquet pour redonner l’avantage au Heat (70-64). Moment choisi par Los Angeles pour retrouver de l’adresse à 3-points, avant que Miami n’imite ses visiteurs derrière l’arc. Au coude-à-coude, après s’être échangées chacune un 8-0, les deux équipes se tiennent logiquement en une possession, à douze minutes de la fin (83-80).

Victor Oladipo blessé ? Markieff Morris expulsé

Dans le dernier acte, le Heat s’efforce de distancer les Lakers en les asphyxiant en défense et en s’appuyant sur son rookie Precious Achiuwa en attaque. Mais les champions en titre, et Kentavious Caldwell-Pope, ne faiblissent toujours pas, font mouche à 3-points dès que le K-O se profile et continuent, ainsi, de rester au contact de leurs hôtes, qui perdent surtout Victor Oladipo à l’approche du « money-time » (95-92).

À partir de cet instant, Miami ressort les barbelés défensivement et plante les tirs qui font mal, à mi-distance et à 3-points. Ce qui a le don de frustrer Markieff Morris, expulsé après ne pas avoir obtenu le coup de sifflet qu’il réclamait. Malgré les ultimes efforts de Wes Matthews et Kentavious Caldwell-Pope, les joueurs de South Beach n’ont plus qu’à assurer leur victoire sur la ligne des lancers-francs, avec Jimmy Butler (110-104).

Avec ses 28 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, Jimmy Butler a été l’homme fort du Heat ce soir. Dans son sillage, cinq autres joueurs floridiens dépassent la barre des 10 unités. Décidément inspiré contre Miami, Kentavious Caldwell-Pope (28 points, à 6/11 à 3-points) a quant à lui été le plus en vue côté Lakers.