Les jeunes Pistons enfoncent des Kings désespérants

On s’était habitué à leur médiocrité depuis une dizaine années mais on pensait vraiment que les Kings avaient pris cette deuxième partie de saison par le bon bout.

Hélas, leur belle série de cinq victoires de suite se transforme en une série de cinq défaites d’affilée, et pour Luke Walton, la prestation de cette nuit est « inacceptable » ! Cette nuit, ce sont les Pistons, bons derniers de la NBA, qui viennent s’imposer à Sacramento, alors même qu’ils étaient privés de Jerami Grant.

Les Français se montrent

En son absence, c’est Josh Jackson qui est le plus en vue en début de match. Comme sur ce coast-to-coast où il élimine plusieurs adversaires avec ses dribbles, avant d’envoyer Isaiah Stewart au dunk. Puis il enchaîne avec un 3-points pour donner l’avantage à Detroit (9-6).

Dennis Smith Jr. apporte sa vitesse et ses qualités athlétiques avec ce dunk, puis cette claquette, et les Pistons s’échappent (15-8). En face, Luke Walton tente l’option Hassan Whiteside et l’ancien pivot du Heat est plutôt efficace (en attaque) pour épauler Buddy Hield, tandis que Tyrese Haliburton découpe facilement la défense de Detroit. Après douze minutes, les Pistons restent devant (27-23).

Bonne nouvelle, les deux Frenchies de Detroit sont dans le rythme. Killian Hayes profite d’un simple écran au large pour s’en aller marquer un « floater » au-dessus de Whiteside, puis il s’arrête à cinq mètres pour encore marquer. À ses côtés, Sekou Doumbouya marque à 3-points puis va chercher le « and-1 », et les Pistons font le break (42-29). Sacramento manque de rythme et d’agressivité, à l’exception d’un Richaun Holmes toujours aussi actif sous le cercle (48-38).

Passé de Sacramento à Detroit juste avant la « trade deadline », Cory Joseph fait très mal à ses anciens coéquipiers. Le meneur contrôle le tempo du match, et c’est lui qui lance et conclut un 10-0 pour passer l’écart à +20 (60-40) ! Les Kings sont toujours aussi mous, et à la pause, Detroit a bien le match en main (62-44).

Au retour des vestiaires, Isaiah Stewart impose sa puissance pour passer l’écart à +22, mais il ne peut rien face à ce dunk monstrueux de Moe Harkless. Le banc des Kings est en fusion, et ce dunk a le mérite de réveiller les joueurs de Luke Walton, avec Buddy Hield qui ramène les siens à -15 (73-58).

Le show Cory Joseph

En face, on ne panique pas, et Cory Joseph continue son festival, qu’il s’agisse d’envoyer Stewart au dunk, ou Hayes pour un nouveau joli « floater ». Hamidou Diallo vient les épauler, et comme Hayes, il profite du manque de défense de Whiteside pour marquer près du cercle (89-72).

Pour Detroit, il s’agit désormais de gérer au mieux la dernière ligne droite, et Hayes confirme qu’il est dans un bon soir avec un superbe step-back à 3-points (94-76). Les Kings tentent une défense tout terrain, mais le Français lâche vite la balle pour Dennis Smith Jr qui envoie Stewart au alley oop (96-80).

Detroit tient le bon bout, et quand Harrison Barnes ramène les Kings sous la barre des 10 points, c’est encore et toujours Joseph qui punit son ancienne équipe avec un fadeaway dans une défense toujours aussi désorganisée (105-94).

Derrière, Tyrese Haliburton insiste et Sacramento revient même à -7 (105-98). Il reste deux minutes à jouer. Et c’est Cory Joseph qui signe comme un grand un 6-0 avec deux paniers « à la Doncic », puis un caviar pour le dunk de Jackson. Cette fois, les Kings ne s’en remettront pas, et Detroit s’impose 113-101. La colère gronde dans les couloirs du Golden 1 Center.