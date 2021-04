Paul George et Kawhi Leonard dominent des Suns fatigués

Devin Booker (24 points), Mikal Bridges (20 points), et Deandre Ayton (18 points, 10 rebonds) ont longtemps gardé les Suns dans le coup mais ils ont manqué de jus en fin de match après leur victoire contre Utah la veille. Les Clippers ont aussi pu compter sur un Rajon Rondo de gala (15 points, 9 rebonds) en sortie de banc.

Paul George annonce la couleur

Sur la lancée de sa belle performance face aux Blazers, Paul George démarre fort en marquant 9 des 16 premiers points de son équipe mais le duo Chris Paul – Deandre Ayton n’est pas en reste (16-15).

Devin Booker monte aussi en pression mais c’est finalement le banc des Clippers qui fait la différence. Patrick Patterson, Nicolas Batum et Rajon Rondo marquent neuf points lors des cinq dernières minutes du premier quart-temps et un 3-points du nouveau venu donne quatre points d’avance à Los Angeles (27-23).

Les Suns insistent dans la raquette

Rajon Rondo, Nicolas Batum et Paul George continuent de plus belle et les hommes de Tyronn Lue passent à +8 (34-26). Alors que PG13 est bouillant de loin, les Suns restent dans le match en dominant dans la raquette, notamment grâce à l’agressivité de Mikal Bridges (45-43).

Les Suns finissent cependant la mi-temps en trombe. Ils ne ratent que 3 tirs dans le quart-temps et Devin Booker vient terminer un 13-3 qui leur donnent cinq points d’avance. À l’image d’un tir primé à une seconde du buzzer de Kawhi Leonard, seule l’adresse de loin des Clippers leur permet de stopper l’hémorragie avant la pause (56-54).

Kawhi Leonard postérise Deandre Ayton

Après les 18 points de Paul George en première mi-temps, c’est cette fois Kawhi Leonard, jusqu’ici maladroit, qui prend le relais. Il attaque la défense de Phoenix sans relâche et permet à son équipe de reprendre l’avantage sur un dunk rageur avec la faute (70-69) !

Malgré leur disette de loin (0 sur 8 dans la période) et leur victoire en prolongation de la veille face à Utah, Phoenix s’accroche. Deandre Ayton continue de faire la loi près du cercle, Devin Booker va chercher ses points sur la ligne des lancers pour répondre aux 14 points de Kawhi Leonard, et les Suns restent en embuscade (83-81).

Los Angeles trop adroit pour Phoenix

Comme en deuxième quart temps, le duo Rajon Rondo – Nicolas Batum met les Clippers sur orbite. Au four et au moulin, le meneur enchaine les passes décisives et termine un 10-2 qui met les Suns à -10 (93-83).

Avec moins de neuf minutes à jouer, Los Angeles est à 15 sur 30 de loin ! L’expulsion de Patrick Beverley ne change pas la donne. Paul George continue de faire mouche de loin alors que Kawhi Leonard sévit à mi-distance pour pousser l’écart à +13 (103-89). C’est Rajon Rondo qui éteint les derniers espoirs des Suns en délivrant trois nouvelles passes décisives et en marquant lui aussi de loin.

Avec cette victoire, les Clippers s’emparent du tiebreaker face à Phoenix. Un détail qui pourrait être important en fin de saison alors que Los Angeles revient sur les talons des Suns au classement de la conférence Ouest.