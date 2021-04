Stats & Highlights | Les Pacers résistent aux absences, retour gagnant pour Bradley Beal

En méforme depuis quelques semaines et alors que plusieurs titulaires étaient absents, la franchise d’Indiana n’était pas dans les meilleures dispositions avant d’affronter celle de Minnesota. Mais les frères Holiday, Justin et Aaron, ont fait le boulot pour battre les faibles Wolves.

Dans un duel de deuxième partie de tableau à l’Est, Washington a dominé Orlando et offert un retour gagnant à Bradley Beal pour son premier match après cinq rencontres manquées.

Indiana – Minnesota : 141-137

Même privés de plusieurs titulaires (Domantas Sabonis, Myles Turner ou encore Malcolm Brogdon), les Pacers ont pu coller plus de 140 points aux Wolves. Comment ? Grâce aux frères Holiday. C’est Aaron qui s’illustre le premier, avec 14 points dans le deuxième quart-temps. Indiana a alors 21 unités d’avance.

Après la pause, Minnesota ne parvient pas encore à revenir. Quand c’est le cas, en dernier acte, c’est alors Justin Holiday qui écarte Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers avec quatre paniers primés en dernier quart-temps. Toujours à 3-pts, T.J. McConnell va définitivement tuer le match à 25 secondes de la fin, avant qu’Aaron Holiday ne valide cette victoire aux lancers-francs.

Pacers / 141 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Holiday 29 8/13 5/8 0/0 0 4 4 3 4 0 0 0 21 23 D. McDermott 16 5/8 0/2 2/2 0 2 2 0 0 0 2 0 12 9 G. Bitadze 25 6/11 2/4 0/0 2 1 3 5 4 1 0 1 14 19 E. Sumner 22 3/6 1/1 0/0 0 1 1 1 3 0 1 1 7 6 C. LeVert 34 8/16 0/3 2/3 0 5 5 4 3 1 1 0 18 18 O. Brissett 2 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 J. Sampson 21 6/10 0/1 4/5 3 2 5 0 5 0 0 1 16 17 T.J. McConnell 35 9/12 1/1 0/0 1 2 3 15 2 2 4 0 19 32 A. Holiday 22 6/8 4/4 6/6 0 1 1 3 4 0 2 1 22 23 J. Lamb 20 2/5 1/2 2/2 0 4 4 0 2 1 2 3 7 10 K. Martin 13 2/3 0/1 1/1 1 5 6 1 1 1 1 0 5 11 Total 55/93 14/28 17/19 7 28 35 32 28 6 13 7 141 Timberwolves / 137 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 37 3/5 1/3 1/2 2 5 7 2 4 2 3 0 8 13 J. Layman 16 4/6 0/1 1/1 0 2 2 1 1 0 0 0 9 10 A. Edwards 34 11/21 2/5 3/5 3 2 5 3 1 1 2 0 27 22 K. Towns 35 12/17 2/6 6/8 3 9 12 6 4 0 4 1 32 40 R. Rubio 30 4/11 1/3 8/9 0 5 5 7 1 3 0 0 17 24 J. Hernangomez 10 0/0 0/0 1/2 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2 J. Culver 18 3/5 1/1 1/2 2 1 3 2 2 0 1 1 8 10 N. Reid 15 5/7 1/2 5/6 2 3 5 0 1 0 0 0 16 18 J. McLaughlin 20 1/4 0/0 0/0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 3 D. Russell 24 5/15 2/7 5/5 1 0 1 5 2 0 1 0 17 12 Total 48/91 10/28 31/40 13 29 42 30 17 7 12 2 137

Orlando – Washington : 131-116

Après une première mi-temps plutôt maîtrisée, les Wizards avaient réussi à creuser encore davantage l’écart en troisième quart-temps. Notamment grâce au retour de Bradley Beal et au nouveau triple-double de Russell Westbrook. Sauf que le Magic passe un 15-4 en fin de troisième quart-temps et Washington se retrouve en difficulté.

Comme contre les Raptors, les Wizards gaspillent encore une précieuse avance. Mais cette fois, ils peuvent compter sur leurs deux stars et leur adresse à 3-pts pour éviter une glissade fatale. Westbrook (6 passes en dernier quart-temps) sert parfaitement Deni Avdija et Robin Lopez en dernier acte et les joueurs de la capitale s’imposent finalement.