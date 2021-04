Grâce à un super John Wall, les Rockets surprennent Dallas

Dans une rencontre marquée par la rentrée de John Wall et le retour de Kristaps Porzingis après un petit match d’absence, on retrouve les équipes à la fin du 3e quart-temps. Bien trouvé par DJ Augustin, Sterling Brown vient de donner 13 points d’avance aux Rockets (75-62). Depuis le début de la rencontre, l’enthousiasme et les prises de risque sont côté Houston avec un duo Wall-Wood qui se trouve les yeux fermés.

Mais Dallas n’est pas loin, surtout que Tim Hardaway Jr. lance un 7-0 à cheval sur les deux quart-temps. Augustin lui répond, mais le 6e homme de Dallas est en feu, et il ramène les siens à -4 (80-76). Derrière, Luka Doncic, très maladroit de loin, se décide à se rapprocher du cercle, et avec la planche, sur une jambe, il maintient cet écart (84-80). Les Rockets tremblent encore un peu plus quand Dorian Finney-Smith plante un 3-points pour ramener Dallas à une unité (84-83). On entre dans le « money time » et le momentum est pour les Mavericks.

L’action du match pour Kevin Porter Jr

Les Rockets marquent sur un panier de chanceux de Kelly Olynyk, et derrière Luka Doncic élimine Kevin Porter Jr sur un gros travail d’appuis. Et il marque encore avec la planche. Egalité (89-89), et il reste 2min30 à jouer.

Kevin Porter Jr veut lui répondre mais il manque son 3-points, et c’est Olynyk qui arrache le rebond offensif. Le Canadien livre le meilleur match de sa carrière au rebond, et son ballon ressorti est converti par Wall (91-89). Le meneur des Rockets prend le « money time » en main, et il attaque Luka Doncic en un-contre-un. Il opte pour le « pull up jumper », et Houston respire mieux d’autant que les arbitres sifflent la faute du Slovène (94-89).

Il reste 90 secondes à jouer, et c’est Kevin Porter Jr qui va tuer le match. Le « sophomore » bâche Finney-Smith à cinq mètres. Il récupère la balle et s’en va dunker. Les Rockets sont à +7 à une minute de la fin. Les Mavericks ne reviendront pas, et Houston s’impose 102-93 pour l’une de leurs plus belles victoires de la saison. Les coéquipiers de John Wall ont montré plus d’envie, et ils sont récompensés.