Charlotte repousse le duo Maledon – Pokusevski

Les Hornets ont signé une troisième victoire dans leur « road-trip » en s’appuyant sur une nouvelle tête émergente, Jalen McDaniels, auteur d’un record en carrière à 21 points mais aussi 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Le frère de Jaden est précieux en deuxième mi-temps pour contribuer à maintenir l’écart sur le parquet d’une équipe d’OKC toujours aussi décimée mais toujours aussi coriace. Théo Maledon s’est ainsi illustré avec 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives du côté d’Oklahoma City.

En premier quart-temps, Aleksej Pokusevski tient les siens à bout de bras en inscrivant quatre paniers à 3-points pour rattraper le bon départ des Hornets (24-25).

Jaylen Hoard s’illustre à son tour avec trois paniers dont un 2+1 pour attaquer le deuxième quart-temps et faire passer OKC en tête (37-41). Les deux dunks de Cody Zeller et Miles Bridges réveillent un peu les hommes de James Borrego qui restent toutefois sous la menace à la pause après un bon passage de Théo Maledon, auteur d’un 3-points, une passe décisive pour le missile de Svi Mykhailiuk puis deux lancers (51-54).

Jalen McDaniels en facteur X, Devonte’ Graham en finisseur

Aux côtés de PJ Washington, Jalen McDaniels claque deux paniers à 3-points pour lancer le troisième quart-temps et enchaîne avec trois paniers de suite qui donnent enfin un petit écart en faveur des Hornets (64-71). Le trio Wanamaker-Rozier-Zeller parvient à résister au coup de chaud de Svi Mykhailiuk et Aleksej Pokusevski avant de voir Devonte’ Graham conclure la période d’un panier à 3-points pour soulager un peu plus Charlotte (77-85).

Le 7-0 marqué ensuite par le 2+1 de Cody Zeller vient confirmer la tendance en faveur des Hornets (77-92). Les dix points dont deux 3-points de Théo Maledon coup sur coup ne suffisent pas. Brad Wanamaker lui répond par deux fois, et après le step-back de Terry Rozier à mi-distance, Jalen McDaniels ajoute un lay-up pour assurer le coup.

Devonte’ Graham finit alors le job avec un 3-points et une passe décisive pour un dernier dunk de Cody Zeller (15 points, 14 rebonds) pour un succès 113-102 qui maintient Charlotte dans le positif.