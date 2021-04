Phoenix – Utah : Chris Paul, le grand patron du « money time »

Dans ce duel au sommet de la conférence Ouest, le début de match est un round d’observation. En tous les cas, l’affaire a du mal à se lancer, à part pour ce premier alley oop entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et Chris Paul qui met ses Suns sur les bons rails avec 7 des 9 premiers points de son équipe qui défend très bien, forçant déjà deux balles perdues du Jazz.

A 1/8 aux tirs dont 0/4 à 3-points, Utah déjoue et encaisse un 13-2 d’entrée. Mais Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell ramènent le Jazz à hauteur et c’est même Utah qui va finalement remporter ce premier quart, sur la plus petite des marges (21-20). Mitchell (2/6) et Booker (1/6, plus 5 balles perdues) se neutralisent.

Les Suns retrouvent des couleurs en 2e quart, encore sous la houlette de CP3, à 13 points, qui prend le meilleur dans son duel face à Conley qui cherche encore son premier panier. Phoenix prend 7 points d’avance. Mitchell semble ramener les siens quand Booker revient en force et enchaîne deux paniers. Avec 12 points à un parfait 4/4, il permet à Phoenix de voguer vers la mi-temps en contrôle (51-40).

Mitchell (13 points) et Bogdanovic (10 points) sauvent un peu le Jazz en première mi-temps, surtout après son 3/21 à 3-points. Rudy Gobert (6 points, 8 rebonds) et Derrick Favors (2 points, 6 rebonds) verrouillent en tout cas la peinture.

Le retour du Jazz en 3e quart

Mitchell montre la voie à son équipe au retour des vestiaires. Il est agressif vers le cercle et inscrit 5 points rapides pour recoller au score. Utah revient à -5 avec Gobert qui suit bien le tir raté de Conley. Paul trouve cependant Ayton de l’autre côté du terrain sur une passe lumineuse. Les deux pivots s’illustrent encore avec un alley oop pour Gobert et une grosse claquette dunk pour Ayton.

Booker est impressionnant de vitesse et de percussion sur la transition mais Clarkson limite encore la casse et ramène les siens à 3-points. Si Gobert est sonné sur un choc face à Ayton, Utah remporte ce 3e quart haut la main (38-26) et passe même devant grâce à Conley. Et aussi à un 15/25 aux tirs dont 4/7 à 3-points. Le Jazz a retrouvé son attaque.

Paul continue de découper, de façon chirurgicale, la défense du Jazz, servant à nouveau Ayton au alley oop. Mais Mitchell lui répond à coup de 3-points et de déboulés jusqu’au cercle. Ce duel au sommet délivre toutes ses promesses avec les deux équipes qui défendent dur et s’échangent coup pour coup, Booker et Paul égalisant à nouveau. Conley sanctionne à son tour et ramène Utah à hauteur à 4 minutes de la fin.

Une fin de match haletante

Le money time approche et Crowder donne +4 à 2 minutes de la fin mais Mitchell va au contact pour inscrire le panier, plus le lancer bonus. A 3-points, Mitchell répond encore à Paul pour égaliser à 10 secondes de la fin. Booker aura la balle de match mais son tir de loin ricoche sur le cercle. Direction la prolongation (102-102).

Booker se rattrape aussitôt dans la période supplémentaire avec un lay-up dès l’entre-deux gagné. Cam Johnson fait mouche à 3-points et la pression est déjà sur le Jazz. Mitchell inscrit son 38e point sur un exploit personnel et un tir avec la planche après une jolie volte mais Booker lui répond avec son 34e point. Conley s’infiltre pour garder espoir mais Phoenix claque la porte pour de bon avec Paul qui frappe à 3-points.

Mitchell aura beau s’énerver contre l’arbitre après une faute sifflée, mais pas sur sa tentative à 3-points, le Jazz ne reviendra pas. Avec 16 de ses 29 points inscrits en 4e quart et dans la prolongation, Paul mène les Suns à la victoire, sur le fil (117-113). Phoenix n’a plus qu’une défaite de plus que le Jazz, et la 1ère place de la NBA est en ligne de mire !