Face aux Spurs, les Nuggets décrochent une septième victoire consécutive

Le succès de Nikola Jokic et ses camarades met pourtant longtemps à se dessiner. Dans un drôle de rythme, ce sont les Spurs qui prennent le meilleur départ, mais les Nuggets trouvent des ouvertures pour rester au contact.

San Antonio est en tête (30-32) à la fin du premier quart-temps, grâce notamment à l’apport de Patty Mills, mais les attaquants texans sont dans le dur et l’énergie générale retombe dans le deuxième quart-temps. Nikola Jokic peut poser sa patte sur la rencontre, le noyau du Colorado servant les électrons qui gravitent autour de lui, comme Will Barton et Michael Porter Jr, et les locaux reprennent l’avantage.

Mike Malone a lui rejoint les vestiaires avant tout le monde (54-50), le coach s’étant fait expulser suite à un contact non sifflé sur Nikola Jokic. Un bel hommage à Gregg Popovich pour l’entraîneur de Denver.

Le banc de San Antonio dépassé

L’expulsion n’a pas vraiment l’effet escompté au retour des vestiaires, avec San Antonio qui redémarre plus fort, derrière notamment l’activité de DeMar DeRozan et l’adresse de Dejounte Murray. Les Spurs sont à +10 (58-68) au tableau d’affichage mais ces Nuggets ont trop d’armes pour flancher de la sorte.

La superbe connexion Jokic – Gordon enclenche le premier retour, puis Facundo Campazzo, titulaire en l’absence d’un Jamal Murray encore gêné par ses genoux, se montre à 3-points. Ce sont ensuite les remplaçants de Denver qui vont faire la différence face à ceux des Spurs, et l’écart n’en finit plus de gonfler….

San Antonio est dépassé et le quatrième quart-temps se transforme en immense « garbage time » pour permettre à Denver d’engranger une septième victoire consécutive. Nikola Jokic et sa troupe (33 victoires – 18 défaites) n’ont toujours pas perdu depuis l’arrivée d’Aaron Gordon et sont tout proches du Top 3 à l’Ouest. C’est la dynamique inverse pour les Spurs, battus pour la quatrième fois de suite (24 victoires – 25 défaites) et qui s’éloignent du Top 8.