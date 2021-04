Atlanta – Memphis : quatre à la suite pour les Grizzlies

Les Hawks démarrent ce match en fanfare et prennent très vite une dizaine de points d’avance au tableau d’affichage. Agressif à 3-points et près du cercle, le tandem Solomon Hill – Onyeka Okongwu compense parfaitement l’absence de Danilo Gallinari et Clint Capela (22-11). Groggy, les Grizzlies s’en remettent exclusivement à un Dillon Brooks toujours aussi tranchant pour recoller au score. Mais les remplaçants d’Atlanta ne faiblissent pas et Memphis reste ainsi mené, après douze minutes (34-29).

Dans le deuxième quart-temps, les Grizzlies reviennent à hauteur de leurs hôtes grâce à leur « second-unit », mais les Hawks s’appuient en grande partie sur les 3-points de Tony Snell, afin de résister au réveil de leurs visiteurs et conserver les commandes, toujours sans leurs titulaires (52-50). Et tandis que Jonas Valanciunas monte en température dans la raquette, le mano-a-mano se poursuit entre les deux équipes, à mesure que le chrono défile. Logiquement, Atlanta et Memphis continuent de se tenir en une possession, à la mi-temps (67-64).

Ja Morant et Grayson Allen flambent après la pause

Au retour des vestiaires, les Grizzlies appuient sur l’accélérateur. Avec quatre paniers réussis quasiment coup sur coup, Ja Morant met d’abord les siens à +10. C’est ensuite Grayson Allen qui attrape feu à 3-points, avec trois réussites primées d’affilée, puis un double-pas, pour porter l’écart à +20. En furie, Memphis se permet carrément de faire le show en contre-attaque, Kyle Anderson envoyant Ja Morant au « alley-oop », avec la planche !

Littéralement K-O et impuissants, les Hawks retrouvent enfin un peu d’adresse grâce au retour en jeu de leurs remplaçants. Mais à l’instar du duo Morant/Allen, les joueurs du Tennessee ne redescendent toujours pas de leur petit nuage. À douze minutes de la fin, Atlanta est ainsi largué au tableau d’affichage (110-87).

Dans le dernier acte, les Grizzlies ne relâchent pas la pression et maintiennent les Hawks à -20. Ces derniers s’efforcent coûte que coûte de réduire cet écart, sans succès (121-101). Et sans trop de surprise, Memphis finit par valider tranquillement sa victoire à l’issue de 5-6 dernières minutes synonymes de « garbage time » (131-113). Le troisième quart-temps a donc été fatal à Atlanta.

Afin de l’emporter pour la quatrième fois d’affilée, les Grizzlies ont pu s’appuyer sur un cinq de départ extrêmement productif : Grayson Allen (30 points), Jonas Valanciunas (19 points, 11 rebonds), Ja Morant (19 points, 7 rebonds, 7 passes), Dillon Brooks (17 points) et Kyle Anderson (16 points, 9 rebonds, 6 passes). Tout l’inverse des Hawks, guidés principalement par Bogdan Bogdanovic (24 points), et qui voient quant à eux leur série de quatre victoires de rang toucher à sa fin.