Télévision : une série documentaire sur la fin de carrière de Pau Gasol

Comment gérer sa fin de carrière quand on est sur le déclin ? Ce sera le sujet d’une série documentaire en quatre épisodes sur Pau Gasol. Le double champion NBA a vu sa carrière s’arrêter il y a deux ans en raison d’une fracture de fatigue au pied gauche, et malgré de gros efforts, il n’est jamais parvenu à rejouer en NBA. Déterminé à s’offrir une « dernière danse » aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo, il a finalement choisi de revenir au FC Barcelone, son club de coeur, et cette série nous emmènera dans les coulisses de cette fin de carrière compliquée sur le plan du jeu, mais aussi riche en émotions avec le décès de Kobe Bryant et la pandémie.

« Il arrive un moment où la carrière professionnelle d’un sportif doit s’arrêter » explique l’Espagnol à propos du sujet de cette série. « Ce ne sera pas un moment heureux pour moi, mais il faut s’y préparer car il y aura un énorme vide que je devrai combler. J’espère que cette série permettra de mettre en lumière état d’esprit alors que je m’interroge pour la suite ».

La série, qui est en production depuis 2019, devrait sortir cet automne, et selon Variety, elle est co-produite par PG Productions, RTG Features et THINK450, une filiale du syndicat des joueurs NBA. On ne sait pas encore sur quelle plate-forme elle sera diffusée.

RTG Features a déjà d’autres chantiers en cours liés au basket, avec « The Line » co-produite avec Charles Barkley, « Promiseland » avec Ja Morant en vedette, et un documentaire sur John Thompson, le mythique coach de Georgtown.