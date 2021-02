Finalement, Pau Gasol revient bien au FC Barcelone

Le démenti n’aura donc duré que trois jours. Ce week-end, Mundo Deportivo assurait que Pau Gasol allait rejoindre le FC Barcelone. Quelques heures après, l’intérieur espagnol réfutait sur les réseaux sociaux.

Et comme il l’avait alors annoncé, Gasol a donné de ses nouvelles sur Twitter ce mardi, en confirmant qu’il allait bien signer avec son club de cœur, 21 ans après y avoir débuté sa carrière professionnelle.

L’ancien intérieur des Grizzlies ou des Lakers (41 ans en juillet prochain) sort d’une double opération du pied gauche et quitte ainsi la NBA avec deux bagues de champion (2009, 2010), six participations au All-Star Game et un trophée de rookie de l’année en 2002.

Le grand-frère de Marc aura réussi une remarquable carrière aux États-Unis avec 17 points et 9.2 rebonds de moyenne en 1226 matches, s’affirmant avec Tony Parker et Dirk Nowitzki notamment, comme l’un des meilleurs européens de l’histoire de la ligue.