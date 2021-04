Les premières images de la KD14, la prochaine chaussure signature de Kevin Durant

On ne l’a plus vu depuis des semaines sur les terrains, mais Kevin Durant aura de nouvelles chaussures à ses pieds lors de son retour. Mercredi, on a découvert les premières images de la KD 14, et on pense évidemment à la KD 7 en voyant son design, mais aussi à la Kyrie 6. C’est donc le grand retour de ce strap sur le dessus de la chaussure, et c’est une source de maintien puisqu’il est directement relié à la semelle par une structure solide.

Pour le reste, on devrait retrouver une unité Zoom Air placée à l’avant-pied, sous l’amorti Nike Air Zoom qui s’étend sur toute la longueur de la chaussure. L’ensemble paraît moins imposant que la KD 13, et se rapproche davantage des modèles de Kyrie Irving et de Paul George.

Selon KicksOnFire, Foot Locker annonce une disponibilité le 17 avril pour 150 dollars, soit le même tarif que la KD 13.

