Anthony Edwards assomme les Knicks dans le « money time »

LaMelo Ball à l’infirmerie, la course au meilleur rookie devrait se jouer entre Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, et le premier, premier choix de la Draft de la dernière cuvée, a marqué des points au propre comme au figuré cette nuit en renversant les Knicks dans le dernier quart-temps pour arracher la victoire.

Mais avant cela, c’est Elfrid Payton qui avait mis New York sur les bons rails. Après une première mi-temps équilibrée, c’est le meneur new-yorkais qui fait la différence avec notamment ce lay-up au-dessus de trois joueurs montés au contre (74-62).

Les Knicks se projettent mieux vers l’avant, et la finition est meilleure. Comme Julius Randle est à son meilleur niveau, et qu’il domine Karl-Anthony Towns, les Knicks sont devant à l’entame du dernier quart-temps (81-70).

New York menait de 12 points à huit minutes de la fin

Les Knicks ont bien le match en main, et sur un pull-up jumper, Alec Burks donne 12 points d’avance (92-80). Il reste huit minutes à jouer, et on ne voit pas comment le bonnet d’âne de la NBA pourrait renverser l’une des meilleures défenses de la NBA. Sauf que les Wolves sont soudainement plus agressifs.

C’est d’abord Jaden McDaniels qui découpe la défense pour un gros dunk, puis Edwards vole un ballon et s’en va finir sur la contre-attaque, avec la faute (92-85).

Après un 3-points de Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards vole un nouveau ballon et en un éclair, il est déjà de l’autre côté pour dunker ! Les Knicks sont sans réaction, et Minnesota insiste.

RJ Barrett rate le tir de la gagne

Et notamment Anthony Edwards, hyperactif. Il est à la claquette et c’est lui qui tient tête à un grand Julius Randle, toujours parfait avec ses fadeaway (98-94). On retrouve Anthony Edwards pour marquer deux fois dans le trafic. Il y a effectivement du Dwyane Wade dans sa manière d’attaquer son défenseur, épaule en avant. Son « reverse lay-up » permet aux Wolves d’égaliser (99-99). Il reste 76 secondes à jouer.

Après une claquette de Taj Gibson pour redonner la main aux Knicks, balle à Anthony Edwards. Il attire toute la défense, mais c’est pour mieux servir Malik Beasley à 3-points.

Pour son troisième match depuis sa suspension, l’ancien Nugget fait mouche, et Minnesota passe devant (102-101) à 37 secondes de la fin. Les dernières possessions sont confuses, avec des joueurs qui se jettent sur les ballons au sol. Finalement, les Knicks ont un dernier tir, mais RJ Barrett est trop court, et les Wolves s’imposent d’un tout petit point (102-101). Un bon gros gâchis des Knicks qui avaient le match en main.