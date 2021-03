Boban Marjanovic et Tobias Harris se retrouvent pour une publicité

S’ils ne sont plus dans la même équipe, Tobias Harris et Boban Marjanovic restent amis… et un joli duo comique !

Les deux anciens coéquipiers des Clippers (et des Sixers) se retrouvent effectivement dans une publicité pour les fameux biscuits (apéritifs dirait-on en France) en forme de poissons rouges, qu’ils prennent par poignées. Et quand on connait la taille des mains du géant Serbe, ça fait des dégâts !

Après ses débuts au cinéma dans la série John Wick, Boban Marjanovic continue de s’amuser devant les caméras…