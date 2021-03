Stats & Highlights | Harrison Barnes au buzzer, les Rockets prennent leur revanche

Les Kings sont en forme actuellement et ce tir à la sirène d’Harrison Barnes le prouve. Les Californiens restent sur quatre succès de rang et même six en sept rencontres.

Houston a pris sa revanche face à Minnesota, en dominant la partie du début à la fin, ce qui n’avait pas été le cas lors de leur premier affrontement (une avance de 19 points gâchée par les Texans).

Pour Washington, la soirée fut aussi tranquille avec une victoire facile contre Detroit. Un bémol tout de même pour les Wizards : Bradley Beal est mal retombé et il a quitté ses coéquipiers en deuxième mi-temps. À surveiller…

Washington – Detroit : 106-92

Jusqu’au début du troisième quart-temps, cette rencontre était un long fleuve tranquille pour les Wizards. Mais le retour au vestiaire de Bradley Beal, après une chute en première mi-temps, va tout changer. Les joueurs de la capitale mènent alors 74-46.

Detroit en profite immédiatement en passant un gros 23-2 et va même revenir à une possession après un layup d’Isaiah Stewart. Sauf que les Wizards peuvent compter sur Russell Westbrook pour éviter le pire. L’ancien MVP a fait un match complet (19 points, 19 rebonds et 10 passes) et c’est avec des offrandes qu’il va remettre les Wizards dans le bon sens. Il a également profité de la maladresse des joueurs de Dwane Casey (38% de réussite au shoot seulement et 19 ballons perdus).

Wizards / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 35 6/11 0/1 2/2 0 6 6 0 3 1 3 0 14 13 D. Avdija 27 2/6 1/3 0/0 1 4 5 2 0 2 0 0 5 10 A. Len 15 6/11 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 12 8 R. Westbrook 35 8/20 1/3 2/2 1 18 19 10 3 0 6 0 19 30 B. Beal 21 6/11 3/4 2/2 1 2 3 6 1 0 2 0 17 19 G. Mathews 31 2/4 2/4 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 6 6 I. Bonga 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 R. Lopez 20 3/3 0/0 2/2 1 3 4 2 0 1 1 2 8 16 D. Gafford 14 6/7 0/0 1/1 1 4 5 0 1 1 2 3 13 19 R. Neto 20 5/12 2/4 0/0 0 2 2 1 4 0 0 0 12 8 C. Winston 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 J. Robinson 18 0/5 0/1 0/0 1 0 1 1 3 2 2 0 0 -3 Total 44/91 9/21 9/9 7 41 48 24 22 7 18 5 106 Pistons / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 19 4/12 1/2 0/0 0 3 3 3 0 0 0 0 9 7 S. Bey 32 3/12 1/7 2/2 0 6 6 2 2 0 2 0 9 6 M. Plumlee 27 4/9 0/0 3/4 2 6 8 1 3 1 3 2 11 14 S. Lee 24 3/7 0/0 0/0 1 4 5 5 0 2 1 1 6 14 W. Ellington 26 5/10 5/10 0/0 0 2 2 1 1 2 0 1 15 16 T. Cook 16 2/4 0/0 0/0 1 1 2 0 2 1 2 0 4 3 S. Doumbouya 5 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 I. Stewart 21 5/9 1/3 0/0 3 5 8 1 2 0 1 1 11 16 F. Jackson 16 2/7 1/4 3/4 0 2 2 1 3 1 2 0 8 4 J. Jackson 22 2/6 0/1 3/3 0 1 1 1 2 0 2 0 7 3 D. Sirvydis 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 C. Joseph 29 2/8 0/1 4/4 0 6 6 4 3 2 4 0 8 10 Total 33/85 10/29 16/19 7 36 43 19 18 9 19 5 92

Minnesota – Houston : 107-129

Ils étaient motivés comme jamais pour laver l’affront. Battus par ces mêmes Wolves après avoir compté 19 points d’avance, les Rockets ont pris leur revanche avec un match tout aussi maîtrisé que le premier, mais pendant 48 minutes celui-là. Même si Stephen Silas a reconnu n’avoir été vraiment tranquille qu’à quatre minutes du terme…

Les Texans, pourtant privés de Christian Wood, ont attaqué fort avec notamment une première réussie de Kelly Olynyk, onze points en premier quart-temps, sous ses nouvelles couleurs. Kevin Porter Jr. s’est lui aussi fait remarquer. Un 15-4 dans les dernières minutes de la première période achève Minnesota. Les Wolves étaient trop maladroits et dominés pour exister.

Timberwolves / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 36 6/10 2/4 0/0 1 1 2 1 2 0 0 1 14 14 A. Edwards 34 11/22 3/9 2/3 1 3 4 2 1 1 1 0 27 21 K. Towns 33 7/11 2/3 11/12 5 10 15 4 4 0 4 2 27 39 R. Rubio 27 1/5 1/4 1/1 0 4 4 10 2 3 2 1 4 16 M. Beasley 30 4/17 3/12 2/2 1 3 4 3 1 2 1 0 13 8 J. Hernangomez 17 2/4 1/2 4/6 0 5 5 0 1 0 0 0 9 10 J. Vanderbilt 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 J. Layman 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Culver 4 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 N. Reid 11 1/4 0/0 0/2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 1 J. McLaughlin 16 0/0 0/0 0/0 0 1 1 4 2 2 2 0 0 5 J. Nowell 23 3/9 1/5 2/2 1 1 2 2 1 0 1 0 9 6 Total 36/85 13/40 22/28 10 30 40 26 15 8 11 6 107 Rockets / 129 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Olynyk 25 5/8 4/6 2/2 0 4 4 4 4 3 1 0 16 23 S. Brown 23 6/8 4/6 0/0 3 4 7 0 1 0 2 0 16 19 J. Tate 33 5/10 0/0 0/0 3 6 9 3 4 1 1 3 10 20 J. Wall 26 5/14 2/6 1/1 0 3 3 12 1 1 1 1 13 20 K. Porter Jr. 31 10/15 3/5 2/3 0 4 4 2 2 0 3 0 25 22 D.J. Wilson 17 2/3 0/0 1/1 2 1 3 3 2 1 1 2 5 12 A. Lamb 7 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1 K. Martin Jr. 23 3/3 1/1 1/1 1 5 6 1 4 0 1 1 8 15 J. Patton 5 1/3 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 3 D.J. Augustin 24 8/14 2/5 2/2 1 2 3 4 2 0 1 0 20 20 E. Gordon -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 B. McLemore 26 4/11 2/6 2/3 0 1 1 0 4 1 0 0 12 6 Total 50/92 18/39 11/13 10 31 41 29 24 7 12 7 129

Sacramento – Cleveland : 100-98

Pour son retour à la compétition, Collin Sexton pensait avoir fait le plus dur en inscrivant un layup important à 1.6 seconde de la fin, pour donner un point d’avance aux Cavaliers, et la victoire pensait-il. Les Kings devaient remonter tout le terrain pour obtenir une chance d’arracher un succès à domicile.

De’Aaron Fox, encore excellent avec 36 points, réalise une longue passe et trouve Harrison Barnes, qui tente sa chance à 3-pts. Ça tombe dedans et les Kings s’imposent ! C’est leur quatrième victoire de suite.