Privés de quatre titulaires, les Bucks tombent à domicile face aux Knicks

Sans Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Donte DiVincenzo et Jrue Holiday, Mike Budenholzer ne peut compter que sur un seul titulaire habituel, Brook Lopez. Bobby Portis également absent, le cinq des Bucks est donc très expérimental avec Thanasis Antetokounmpo, les rookies Sam Merrill et Jordan Nwora, et Axel Toupane !

Évidemment, le démarrage est très compliqué pour les locaux dans ses conditions, avec RJ Barrett et Alec Burks qui dégainent déjà de loin. Milwaukee passe vite en zone pour perturber New York, et gommer pas mal de problèmes défensifs avec tous ces joueurs qui n’ont quasiment jamais évolué ensemble, et ça permet aux Bucks de revenir, alors que sans Julius Randle, la troupe de Tom Thibodeau manque de son principal élément de percussion.

Problème : les Knicks perdent Mitchell Robinson, qui s’est cassé le pied dans le premier quart-temps…

Déplumés, les Bucks s’accrochent, avec un Thanasis Antetokounmpo qui fait une imitation plutôt convaincante de son frère, même s’il a plus de mal à finir près du cercle. De retour après un mois d’absence, Derrick Rose artille beaucoup et donne 9 points d’avance (94-85) à New York à six minutes de la fin.

Mais les seconds voire troisièmes couteaux de Mike Budenholzer se battent et Pat Connaughton, Mamadi Diakite et Thanasis Antetokounmpo ramènent leur équipe, avant que Brook Lopez ne dunke pour égaliser (96-96) !

Tom Thibodeau prend un temps-mort pour relancer son équipe et c’est Alec Burks qui fait la différence avec un 3-points salvateur. Le frère du « Greek Freak » craque un peu, ratant son 3-points avant de perdre le ballon. C’est ensuite Bryn Forbes qui se manque pour égaliser de loin et après une technique de Brook Lopez, c’est encore Alec Burks qui rassure New York sur la ligne pour offrir deux possessions d’avance à son équipe, qui l’emporte (102-96).