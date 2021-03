Les Clippers en mode patron face aux Sixers

Philadelphie joue bien en ce début de match. Ben Simmons (15 points) pousse le tempo en attaque dès que l’occasion se présente et son équipe fait très bien circuler le ballon quand elle ne peut pas marquer sur contre-attaque à l’image de ces circuits de passes qui profitent à Danny Green (17 points) dans le corner. En plus d’être efficaces en attaque, leur polyvalence permet d’être actifs défensivement en changeant sur tous les écrans (19-9).

Mais après quelques minutes pour se mettre dans le rythme, les Clippers redressent la tête. Reggie Jackson (12 points) sonne le révolte avec 5 points rapides tandis que Kawhi Leonard (28 points) rappelle qu’il est un super défenseur en volant notamment deux ballons dans les mains de Shake Milton. À l’issue de ce premier quart-temps très rythmé marqué par l’excellente réussite de Tobias Harris, les deux équipes se retrouvent au coude à coude (30-29).

Le duo Milton-Howard prend les choses en main pour Philadelphie à la reprise grâce à 9 points inscrits par les deux hommes sauf que Paul George commence à poser sa patte sur la rencontre, que ce soit au scoring ou à la passe pour Terance Mann (23 points), qui ne loupe rien dans ce quart-temps (45-44).

Réputées pour leurs capacités défensives, les deux équipes s’échangent les paniers. On assiste à un duel Leonard/Harris impressionnant durant lequel les deux hommes redonnent vie au shoot à mi-distance avec un certain esthétisme que les puristes apprécieront. Malgré l’ailier des Sixers, les Clippers bouclent mieux la seconde période toujours grâce à Leonard et Mann qui marquent tous les deux 12 points chacun dans ces douze minutes (65-60).

Des Sixers nerveux qui perdent le fil du match

Los Angeles démarre pied au plancher la seconde mi-temps avec un 7-0 inscrit en peu de temps. Ce run offre un petit matelas d’avance sur lequel les coéquipiers de Leonard peuvent s’appuyer. De ce fait, l’écart va longtemps osciller à ces environs. Philadelphie éprouve désormais des difficultés à arrêter les offensives adverses et leur attaque bafouille en l’absence de Tobias Harris (90-77).

Pour ne rien arranger, Ben Simmons connait des problèmes de fautes l’obligeant à s’asseoir sur le côté en cette fin de quart-temps. Avec ses deux hommes forts sur le banc, Philly ne répond plus. Les Clippers bloquent l’extérieur et n’hésitent pas à envoyer Howard sur la ligne quand ce dernier reçoit la balle au poste. À l’issue de cette période, les hommes de Tyronn Lue ont le match en main et se dirigent tout droit vers une nouvelle victoire (97-84).

Sans Howard exclu très rapidement au début du dernier quart puis Ben Simmons à cause de ses 6 fautes, les Sixers n’ont plus de véritable poste 5 et les Clippers ne se font pas prier pour insister à l’intérieur que ce soit par Ivica Zubac, Paul George ou même Mann. La fin de match ne comporte plus aucun suspens, Mann en profite pour produire une de ses meilleures prestations en carrière tandis que Tobias Harris s’approprie tous les ballons sans pour autant ramener son équipe à hauteur des locaux. Au final, les Clippers s’imposent en patron : 122-112.

Los Angeles enchaine avec une troisième victoire de suite tandis que les Sixers enregistrent leur premier revers sur les cinq dernières rencontres.