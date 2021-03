Donovan Mitchell remet ça contre Memphis

Malmenés la veille, les Jazzmen ont corrigé le tir cette nuit face à Memphis en s’imposant bien plus largement. Donovan Mitchell a rendu une copie quasi-conforme que la précédente avec 35 points et 7 passes décisives. À noter également les 28 points en 29 minutes de Jordan Clarkson ou encore le nouveau double-double de Rudy Gobert à 16 points et 14 rebonds.

Le suspense ne dure guère longtemps puisque tout se joue dans le premier acte. Déterminé à étouffer son adversaire au plus vite, Utah passe en effet un 16-2 en moins de cinq minutes pour reléguer Memphis à 20 longueurs.

Jordan Clarkson lance la série en scorant trois paniers de suite puis un service dans les airs pour le alley-oop de Rudy Gobert pendant que Georges Niang, de loin, et Derrick Favors font grimper la note (39-19).

Rapidement à +30 au retour des vestiaires

Les efforts de Dillon Brooks permettent à Memphis de revenir dans le coup, et même de revenir à dix points d’écart suite au dunk de Grayson Allen (48-38). Mais la réponse du tandem Clarkson-Mitchell ne tarde pas, à grands coups de missiles à 3-points. Après avoir servi Rudy Gobert pour un nouveau dunk, Donovan Mitchell plante un dernier missile lointain à une seconde de la pause, histoire de calmer les Grizzlies pour de bon (70-53).

Les coups de feu derrière l’arc de Joe Ingles, Donovan Mitchell et Royce O’Neale par deux fois au retour des vestiaires poussent les Grizzlies à l’évidence, le Jazz est injouable ce soir. Dans la foulée, Rudy Gobert porte l’écart à +30 (90-60), promettant une longue fin de match aux hommes de Taylor Jenkins.

Heureusement pour eux, les locaux lâchent un peu la pression sur la fin, l’occasion pour Ja Morant de se dégourdir les jambes d’un alley-oop en contre-attaque en fin de troisième quart-temps (100-82) et à De’Anthony Melton de se montrer un peu avant que les deux coachs n’envoient leurs joueurs de bout de banc pour terminer la rencontre remportée 126-110 par Utah.