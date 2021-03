Les Spurs gâchent la première de Nikola Vucevic

Avec Nikola Vucevic dans le cinq majeur, les Bulls font très bien circuler le ballon et le pivot francophone brille dès les premières séquences de la rencontre. Un mouvement poste bas, une passe pour Tomas Satoransky et deux rebonds défensifs, le double All-Star s’affirme d’entrée ! Le meneur tchèque le trouve à merveille mais la défense des hommes de Billy Donovan n’est pas en place pour l’instant. Dejounte Murray conclut près du cercle avec un peu trop de facilité et les Spurs prennent la main (17-9).

Les Bulls changent leur tactique, et coach Donovan fait entrer Coby White et Thaddeus Young pour donner un coup de boost à sa formation. Les visiteurs sont un peu mieux dans leurs baskets, mais l’accès au cercle reste trop facile pour les joueurs de Gregg Popovich, qui en profitent pleinement. Les locaux shootent à 65% de réussite, et mettent un dernier coup de collier avant la fin d’un premier quart assez agréable en terme de rythme de jeu (33-20).

Le second quart-temps démarre sur un duel de snipers, entre White et Patty Mills, qui artillent chacun leur tour de loin, mais c’est Murray qui pèse vraiment sur le match. Très propre à la mène (8 points, 3 passes, 2 rebonds pour l’instant) et efficace sur le pick-and-roll avec Jakob Poeltl, il permet aux Spurs de creuser l’écart (54-27). En face, Zach Lavine n’arrive toujours pas à ajuster la mire. DeMar DeRozan met quelques tirs mi-distance, et Coach Pop’ applaudit le travail de ses troupes. À la pause, les Spurs ont pris le large (65-39).

+32 au retour des vestiaires

Les visiteurs tentent de raviver la flamme avec des tirs de loin, mais la réussite n’est pas au rendez-vous pour l’instant. LaVine tente de prendre un peu plus l’initiative, mais le coup de marteau de DeRozan en transition sur Garrett Temple fait se lever le banc local. Vucevic allume de loin, mais Keldon Johnson et Derrick White passent la vitesse supérieure, pour mettre un peu plus la tête sous l’eau des Bulls, qui sont K.O debout (85-53).

Coach Donovan est sonné sur son banc, et White essaye de réveiller ses coéquipiers en donnant quelques caviars, mais il manque de soutien. Rien ne sourit aux joueurs de Chi-Town, et Rudy Gay a le temps de mettre une bâche énorme à Young, qui ne met pas assez de jus sur ses mouvements poste bas. Vucevic tente malgré tout de se montrer dans la débandade de sa formation, et il noircit tout de même la feuille de match (96-73).

Les Bulls tente une remontada…

Alors qu’on pense que c’est fini, Young va chercher des points faciles sur Drew Eubanks, qui ne défend pas avec une intensité exemplaire. Nouveau venu, Troy Brown Jr apporte de l’intensité en défense, et les visiteurs retrouvent des couleurs, avec Markannen qui se montre enfin, au moins en défense et au rebond. Les Spurs pataugent et se reposent sur leurs lauriers, et à six minutes du terme, Chicago peut encore croire à un retournement de situation (107-95).

DeRozan tente de calmer les ardeurs adverses, et Poeltl tire profit de caviars qui lui sont donnés près du cercle. Le pivot autrichien colle un gros contre sur Vucevic, mais il rate une bonne partie de ses lancers francs. Un « Hack-a-Poeltl » se met en place, mais les Bulls n’arrivent pas à en profiter de l’autre côté du terrain. La messe est dite malgré un réveil temporaire des Bulls, qui repartent de « Saint Antoine » avec une défaite dans la musette (120-104).