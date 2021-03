Zion Williamson marche sur les Mavericks

Pas de Luka Doncic (malade) ni de Kristaps Porzingis (repos) au moment de l’entre-deux côté Mavs, Dallas va devoir batailler face à Zion Williamson et les Pelicans. Et pour cause, même sans Lonzo Ball, Nickeil Alexander-Walker lance bien son équipe de la Nouvelle Orléans, avec un lay-up d’abord puis une passe dans le trafic pour Zion Williamson.

Brandon Ingram permet à NOLA de faire un premier écart mais Tim Hardaway Jr. sort du banc pour limiter la casse. Derrière 11 points de NAW, et 9 chacun pour Williamson et Ingram, les Pélicans sont cependant à +15 après le premier quart (35-20).

Les deux « fils de » des Mavs, Hardaway et Brunson, permettent à leur équipe de s’accrocher en deuxième quart. Mieux, Hardaway prend feu avec 16 points à 6/8 aux tirs et Dallas passe un 15-0 pour repasser devant au score ! Williamson va s’imposer deux fois de suite sur la tête de Boban Marjanovic mais les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos (53-53).

Zion a pris le contrôle !

Dallas reprend mieux au retour des vestiaires, avec un 8-0 propulsé par le grand Boban, mais aussi Kleber à 3-points. NOLA réagit par l’intermédiaire de Steven Adams qui pique un ballon avant de lâcher la passe décisive pour le dunk de Williamson.

Les deux équipes ne se lâchent pas : Williamson attaque le cercle à l’envi mais Hardaway et Brunson lui répondent encore. Grâce à un bon passage de Brandon Ingram, qui mériterait plus de ballons, et 7 points de Bledsoe, NOLA mène tout de même avant le dernier quart (80-78).

Les Pels semblent avoir compris le message de Van Gundy en dernier quart, avec Hernangomez qui lance une offensive. Mais Hardaway a encore la main chaude. Malgré les efforts d’un bon Kira Lewis, et du duo Williamson – Ingram, Dallas est encore en embuscade dans le money time.

C’est alors que Zion prend le contrôle. C’est lui qui initie l’attaque des Pels, et quand Bledsoe rate à 3-points, c’est encore lui qui récupère le rebond offensif avant de scorer facilement sur son second saut ultra rapide. C’est toujours Zion qui glisse la passe à Alexander-Walker pour le 3-points qui scelle le sort du match. Avec ses 13 points, 3 passes en dernier quart, Williamson a fait la différence, un 18-8 pour clore le match de la part des Pels (112-103).