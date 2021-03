Thunder – Celtics : Theo Maledon (22 points) n’a pas suffi

En back-to-back, et sans Evan Fournier, les Celtics débutent très mal la rencontre. La défense est lente. Les écrans retard sont mal assurés. Résultat : Lu Dort marque facilement de loin, comme de près, et Moses Brown commence son grand chantier sous les panneaux (13-2).

Brad Stevens en a déjà assez vu, et il envoie Payton Pritchard et Tacko Fall sur le parquet. Et ça marche ! Le géant sénégalais se signale au alley-oop, et Boston a déjà comblé une grosse partie de son retard (18-14). La présence de Pritchard gêne vraiment OKC, et après douze minutes, on retrouve ces quatre points d’écart (28-24).

Moses Brown marche sur les Celtics !

Le meneur rookie se lâche complètement, et il prend sa chance de partout : floater de la ligne des lancers-francs, step-back à 3-points… Son agressivité réveille les stars de l’équipe, et Jaylen Brown ramène les Celtics à -2 (39-37). En face, un joueur crève l’écran : Moses Brown. Son activité est monstrueuse, et il prend tous les rebonds, ou presque ! Et que dire de son contre à deux mains sur Jayson Tatum !!! À la pause, il en est à 17 pts et 19 rbds, et OKC est devant (52-47).

On retrouve Brown pour un gros dunk dans le trafic, mais Rob Williams lui répond dans la foulée sur un alley-oop. Theo Maledon plante à 3-points, et ça donne 10 points d’avance (59-49). Heureusement pour les Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown allument à 3-points, et l’écart est vite réduit (59-55). Sauf qu’il y a encore trop de ballons perdus, et Maledon s’en va marquer en contre-attaque.

Le Français est chaud, et il plante un 3-points un step-back (66-58). Il demande tous les ballons, mais Aleksej Pokusevski n’en fait qu’à sa tête, et s’en va planter un dunk énorme. Ce jeune Thunder est culotté et il faut un immense Jaylen Brown pour que Boston reste au contact (72-69). Là où le Thunder se distingue par son collectif, les Celtics répondent par des actions individuelles.

Un 19-0 fatal

Après avoir couru après le score tout le match, Jayson Tatum égalise (82-82) sur un ballon volé au milieu de terrain. Et là, c’est le trou noir pour le Thunder ! Les coéquipiers de Théo Maledon encaissent un terrible 19-0 ! Luke Kornet plante un 3-points, puis colle une grosse bâche qui se transforme en contre-attaque pour Jayson Tatum. Oklahoma City est KO, et Boston s’envole vers la victoire (97-82).

Sur le terrain jusqu’au bout, Théo Maledon soigne ses stats aux points et à la passe, tandis que Fall revient écraser un gros dunk. Les Celtics enchaînent un 2e succès de suite (111-94) mais collectivement, il y a encore du boulot…