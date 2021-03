Pas de transfert et une bague de champion : la sacrée soirée de Danny Green !

Danny Green et les bagues de champion, c’est tout une histoire. On le sait, l’arrière en a remporté trois, dont deux de suite en 2019 (avec Toronto) et 2020 (chez les Lakers) après celle de 2014 avec les Spurs.

Comme il a atterri à Philadelphie pendant l’intersaison, son passage par Los Angeles ce jeudi soir était synonyme de remise de la bague remportée dans la « bulle ». Sauf que son nom a circulé pendant les dernières heures de la « trade dealine », notamment du côté de Golden State…

« C’était comique, mais je n’ai pas paniqué ni ne me suis inquiété. Je ne stresse pas », en rigole le joueur pour Sixers Wire. « Je suis dans cette ligue depuis assez longtemps pour savoir comment elle fonctionne. »

Ce qui aurait été le plus cruel pour Danny Green, ce n’est pas tant de ne pas recevoir sa bague de champion 2020. Mais c’est surtout de rappeler que la saison passée, au moment de la coupure en mars 2020, il n’avait pas encore récupéré celle gagnée avec Toronto en 2019. Il n’est donc pas passé loin de manquer à nouveau sa remise de bague !

« J’étais à une semaine d’avoir ma bague avec les Raptors », se souvient-il. « Et là, si j’avais été transféré, j’aurais été à quelques heures de l’avoir… Cela aurait été sacrément comique, mais pas vraiment marrant. Je suis heureux d’être ici, d’avoir eu l’opportunité de recevoir ma bague. »

Pour fêter ça, dans la victoire des Sixers, il a réussi sa deuxième performance de la saison, après ses 29 points (après prolongation) contre Miami mi-janvier, avec 28 points à 9/14 au shoot, dont un superbe 8/12 à 3-pts. « Rien de mieux que de finir un match avec une victoire. Mes coéquipiers m’ont aidé à traverser ça et c’est appréciable. »