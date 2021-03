Daniel Theis arrive à Chicago dans un échange à sept joueurs !

Pour récupérer Evan Fournier, les Celtics avaient besoin de libérer une place, et ils ont été finalement très actifs puisque Jeff Teague est parti à Orlando (et il y sera coupé), mais aussi parce que Daniel Theis et Javonte Green ont rejoint les Bulls dans l’échange impliquant aussi les Wizards.

Le départ de Theis est forcément marquant tant il était devenu un joueur majeur de l’équipe, et sans doute qu’il faut y voir là le signe de l’arrivée prochaine d’un intérieur coupé, comme LaMarcus Aldridge ou Andre Drummond. Pour l’instant, c’est Luke Kornet qui va prendre sa place dans la raquette, tandis que Theis sera la première rotation derrière Nikola Vucevic et Lauri Markkanen.

Les détails de l’échange :

Washington : arrivées de Daniel Gafford et Chandler Hutchinson ;

: arrivées de Daniel Gafford et Chandler Hutchinson ; Boston : arrivées de Luke Kornet et Mo Wagner ;

: arrivées de Luke Kornet et Mo Wagner ; Chicago : arrivées de Daniel Theis, Javonte Green, Troy Brown Jr. , et du cash.