Caris LeVert retrouve ses jambes

S’il avait déjà réalisé des sorties à 19 points depuis qu’il a retrouvé les parquets, sous les couleurs d’Indiana, Caris LeVert souffrait logiquement d’un manque de rythme, qui expliquait ainsi sa maladresse.

Opéré fin janvier d’une tumeur au rein, l’ancien joueur des Nets a été écarté des terrains pendant deux mois. Par conséquent, il a naturellement eu besoin de quelques jours et d’enchaîner les matches pour retrouver ses jambes du début de saison. Et ainsi pouvoir retrouver une vraie efficacité en attaque.

« C’est dur de retrouver les sensations d’une rencontre NBA », concède-t-il au site officiel de la franchise. « On peut bien faire autant de sprints qu’on le veut, faire du vélo à volonté, cela ne remplace pas le fait de jouer, de défendre, de se battre parmi les écrans. »

Face aux Pistons, Caris LeVert a réalisé le meilleur match de son passage à Indiana pour l’instant, et un des plus aboutis de sa saison même, avec 28 points à 10/19 au shoot, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. En bonne forme, il a notamment inscrit 15 points en deuxième quart-temps.

« Je progresse match après match », affirme-t-il à l’Indy Star. « Mes coéquipiers m’ont mis dans de bonnes positions durant toute la soirée. Ils m’ont constamment dit de continuer. Chaque match est une pierre de plus pour moi et j’adore les moments chauds, j’adore le dernier quart-temps. »

En confiance, il a effectivement achevé les Pistons dans le « money time » avec un panier primé dans les ultimes secondes. Il a joué le un-contre-un et terminé son action avec un stepback. « Très gros shoot », se réjouit Nate Bjorkgren. « Il retrouve ses jambes au quotidien. Il se sent mieux, plus à l’aise et il apprend nos systèmes. »