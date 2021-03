On imagine sans mal comment le Madison Square Garden, hors Covid-19, aurait vibré devant la performance de Julius Randle, cette nuit face aux Wizards. Au cœur de sa sortie à 37 points, l’intérieur a marqué les esprits avec une folle séquence à 3-points dans le troisième quart-temps.

Le joueur des Knicks a enchaîné trois paniers primés consécutifs, avant d’en convertir un quatrième dans la même séquence (emporté dans son élan, il a balancé un « airball » entre les deux). « J’ai fait un contrôle de température », en rigole-t-il après la rencontre. « À moment donné, j’ai crû que j’allais tirer du milieu du terrain. C’est dire à quel point je me sentais bien ! »

Sur l’ensemble du match, il a quasi-exclusivement marqué grâce à son tir extérieur et terminé avec un impeccable 7/10 derrière l’arc. C’était la deuxième fois cette saison qu’il en inscrivait autant.

Pas surpris par cette réussite

Mais le gaucher assure ne pas être surpris. « Je sais à quel point j’ai bossé cet été à essayer de progresser en tant que shooteur. J’étais obsédé par ça. Évidemment, on a eu une longue intersaison par rapport à tout ce qu’il s’est passé, avec la quarantaine et la suspension du championnat mais je vous le dis : je ne suis pas surpris. »

Sa métamorphose ne concerne donc pas seulement sa qualité de fixation et de passe cette saison. Son pourcentage d’adresse fait lui aussi un bon spectaculaire. L’an passé, il n’affichait ainsi que 28% de réussite à 3-points. Cette année, l’intérieur en rentre non seulement un de plus mais avec un excellent pourcentage à 43%. C’est 10 points de plus que sa moyenne en carrière (33%) !

Désormais, comme le dit son coach Tom Thibodeau, ce tir est une nouvelle arme à exploiter à part entière.

« Il était déjà capable de shooter en sortie de dribble et de jouer dos au panier. Et le fait d’ajouter ce tir à 3-points a vraiment changé la donne, pas seulement pour lui mais pour notre équipe. Avoir un poste 4 fuyant est une nécessité dans le jeu actuel. Il shoote avec beaucoup de confiance. Il a énormément travaillé dessus, c’est un bosseur fantastique. Et puis vous ajoutez sa capacité à créer, il fait un super boulot dans ce domaine. On peut donc jouer avec lui sous différentes formes. »

Rotation du ballon, trajectoire du tir… Le coach new-yorkais avait remarqué la différence au niveau de son tir, dès la reprise des entraînements. Il estime ainsi qu’il a été l’un des grands gagnants de cette intersaison pas comme les autres. « Le bénéfice principal de ne pas être dans la « bulle », c’est qu’il a pu passer beaucoup de temps individuellement dans le gymnase, et il l’a fait. Il a donc maximisé son temps, je pense que c’est là qu’il a vraiment perfectionné son tir. »

Sans compter son leadership, et tout le reste, pour décrocher sa première étoile de All-Star.