Avec un Julius Randle de feu (37 points), New York écrase Washington

Les fans des Knicks peuvent déjà jubiler. Avec cette large victoire face aux Wizards, les New-Yorkais ont gagné plus de matches lors de cet exercice 2020/21 que durant toute la saison passée. Et cet accomplissement symbolique porte encore la marque de leur meilleur joueur, Julius Randle.

L’intérieur connaît une entame de rencontre très solide, en marquant exclusivement sur la partie gauche du terrain, à mi-distance ou derrière la ligne à 3-points, alors qu’il manque plusieurs finitions près du cercle. Autant que le gaucher reste en périphérie donc, à utiliser son « jab step ».

Washington largement mené à la pause

Si son compagnon de raquette Nerlens Noel se montre déjà à son avantage en rejetant Bradley Beal au cercle ou en chipant un ballon, le pivot remplaçant se démarque davantage. Pendant une bonne partie de la soirée, Mitchell Robinson va dominer la raquette adverse grâce à ses qualités athlétiques. À la finition du « alley-oop » de la soirée, envoyé au ciel par Elfrid Payton, il affiche également une grosse activité au rebond offensif (7 prises, autant que les Wizards) pour offrir de précieuses secondes chances à New York.

Alec Burks et Immanuel Quickley, auteur d’un vilain « stepback » à 3-points devant Raul Neto, apportent eux aussi quantité d’énergie du banc des Knicks. Ces trois hommes du banc, les seuls remplaçants à marquer côté Knicks, apportent tout de même 50 points.

Menés après 12 minutes (39-31), les Wizards semblent avoir une stratégie claire : remonter le ballon le plus vite possible après panier encaissé. Une stratégie plus ou moins payante car Russell Westbrook se heurte plus d’une fois aux bras adverses, une fois dans la raquette adverse. Au moins, Bradley Beal et lui obtiennent quantité de lancers-francs pour alimenter la marque.

La folle séquence de Julius Randle à 3-points

Gêné par la défense adverse, le tandem fort des Wizards n’affiche qu’un 9/29 aux tirs. Tandis que Julius Randle est gavé de ballons en face, et à raison (21 points à la pause), Washington rentre au vestiaire la tête basse (69-49). La réaction des visiteurs ? Elle n’a pas lieu. Car l’entame de troisième quart-temps est marquée par plusieurs finitions au cercle de RJ Barrett, plutôt chargé d’être un « facilitateur » offensif jusqu’ici.

Sa montée en puissance est surtout accompagnée par un incroyable coup de chaud de Julius Randle. Un premier panier à trois en sortie de dribble, un second dans le corner puis un troisième en première intention en remontant le ballon et enfin un quatrième en « catch-en-shoot » (88-57) ! Une séquence de folie saluée par les quelques milliers de fans présents de la Madison Square Garden avec des « MVP ! » en direction de l’intérieur.

Ce dernier vient de tuer le match dès la moitié de ce troisième quart-temps et d’ouvrir un long « garbage time » dont les locaux sortent logiquement vainqueurs. Les Knicks (22 victoires – 22 défaites) renouent ainsi avec la victoire avant de rejouer ces mêmes Wizards (15 victoires – 27 défaites) dans la même salle jeudi.