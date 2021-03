Privés de quasiment tous leurs meneurs, à l’exception de Frank Ntilikina, les Knicks espéraient un « dépassement de fonction » d’un ou plusieurs joueurs pour assurer la bonne circulation du ballon. Et la franchise de New York a été entendue puisque Julius Randle a battu son record en carrière à la passe avec 17 offrandes.

Pas très efficace au tir lors de la victoire contre le Magic, Julius Randle s’est transformé en véritable « playmaker » et on retiendra qu’il n’a perdu que deux ballons, pour finir avec un excellent ratio passes décisives/balles perdues.

Auteur de son troisième triple-double de la saison, une première à New York depuis Micheal Ray Richardson en 1982, l’intérieur s’est dit surtout satisfait de la prestation de ses coéquipiers. « On avait besoin de gagner en jouant mal » retient-il. « On savait qu’on ne pouvait pas sortir de ce duel, qui plus est dans notre salle, sans une victoire et je suis fier de nous. Je suis content que nous ayons gagné sur une action défensive. C’était une bonne victoire. »

De la patience sur les prises à deux

Souvent pris à deux, Julius Randle a parfaitement disséqué la défense adverse afin de trouver à chaque fois le partenaire démarqué. « C’est juste une question de voir comment le match se déroule, de lire le jeu et d’aller dans mes zones préférentielles. S’ils venaient à deux sur moi, j’allais trouver mes coéquipiers comme j’ai essayé de le faire jusqu’à maintenant. Je savais qu’Orlando allait me faire des prises à deux, car c’est une équipe qui le fait souvent. Ils ferment l’intérieur et j’ai pu ressortir sur les shooteurs extérieurs pendant tout le match. »

Tom Thibodeau ne pouvait que le féliciter. « J’ai trouvé que Julius avait réalisé des actions magnifiques pour donner 17 passes décisives et trouver un moyen de remporter ce match. On avait besoin de tout le monde et c’était une bonne victoire. Cela fait partie de ses matchs où il joue bien même s’il est maladroit. (…) Les 17 passes ça veut tout dire. Il a rendu tout le monde meilleur autour de lui et on a trouvé un moyen de remporter ce match. J’ai apprécié le fait qu’il n’ait pas forcé les choses quand un deuxième défenseur arrivait sur lui. Il faisait juste la bonne action et c’est comme ça que vous gagnez. C’est ce genre d’actions qui vous permettent de remporter un match. »

Auteur de sa meilleure saison en carrière, Julius Randle se comporte en « franchise player », et la belle mais fragile 6e place à l’Est des Knicks lui doit beaucoup. Prochain défi : la réception de Philadelphie, dont la première place de la conférence Est est tout aussi fragile puisque les Nets ont désormais le même bilan.