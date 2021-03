Knicks – Magic : Evan Fournier en a jeté son maillot !

Après une première mi-temps équilibrée (45-44 pour les Knicks), Frank Ntilikina gère l’attaque, aux côtés d’un très bon Reggie Bullock. RJ Barrett allume de loin, et le collectif du Magic patine. La raison ? Nikola Vucevic est coupé de ses coéquipiers, et les Knicks défendent remarquablement bien. Résultat : ils prennent le large (63-50).

Seul meneur en tenue côté new-yorkais, Frank Ntilikina attaque le cercle comme jamais et le Magic perd complètement pied, enchainant les mauvaises décisions des deux côtés du terrain. Evan Fournier ne met plus un tir, et Nikola Vucevic prend deux fautes rapides, pas vraiment aidé par le reste de son équipe.

Frank Ntilikina efficace

Dwayne Bacon et Chuma Okeke tentent des choses, et essayent de réveiller les siens en prenant des tirs de loin. L’ancien de Charlotte apporte du scoring à sa formation, et le rookie est solide au rebond. Après une superbe dernière action au buzzer de Birch, le Magic est en vie avec seulement deux possessions de retard (72-66).

Les visiteurs sont de nouveau dans le coup, et Mo Bamba réalise enfin de bonnes choses. L’ancien intérieur de Texas protège bien le cercle, et sanctionne de loin sur deux tirs ouverts. Les hommes de coach Clifford répondent de la meilleure des manières, Khem Birch serre la vis sur Julius Randle, et Nikola Vucevic plante une merveille de fadeaway pour donner l’avantage au Magic (87-85).

Mais Alec Burks et Reggie Bullock entament un concours à 3-points dans leur coin, et le suspense est total à l’entrée dans le « money time ». Frank Ntilikina marque des points, au propre comme au figuré, et Tom Thibodeau l’applaudit après plusieurs actions de classe en défense. En face, Evan Fournier va provoquer dans la peinture, mais Aaron Gordon ne serre pas assez Julius Randle, qui se joue de lui au forceps.

Reggie Bullock héros du soir

Le Magic ne saisit pas plusieurs occasions de faire la différence et il se fait punir dans la foulée. Alec Burks marque avec la faute, et Nikola Vucevic peut secouer la tête de dépit. Mais Evan Fournier convertit un gros tir à 3-points à vingt secondes du terme, et les Knicks tremblent (94-93). Auteur de 12 points dans cette période, le Français est le leader des siens et il pousse Reggie Bullock à un entre-deux, qu’il gagne !

Le Magic a une dernière opportunité en prenant un temps-mort à 13 secondes de la sirène. Mais Evan Fournier perd la balle en voulant chercher Nikola Vucevic, volé par… Reggie Bullock, qui sauve les Knicks d’un écroulement final (94-93). De rage, le Français en jette son maillot, pendant que les Knicks célèbrent Bullock, héros du soir avec son interception. Il y a quelques jours, il avait marché sur la ligne sur une balle de match…